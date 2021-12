Manželstvo so ženou Michaelou stroskotalo Martinovi Nikodýmovi v čase, keď boli deti ešte malé. A hoci sľubne vyzeral aj vzťah s matkou jeho najmladšieho syna - Martinou, prekvapivo sa rozišli iba tri mesiace po chlapčekovom narodení. Moderátor nedá na svoje deti dopustiť a snaží sa s nimi pravidelne stretávať. Jeho najstarší syn však študuje v zahraničí. Cez sviatky si však moderátor užil aj jeho prítomnosť a Vianoce tak strávili všetci spolu. „Bolo, že to radosti! Ďakujeme za to, že sme spolu,” napísal Nikodým k spoločnej fotke pri rozsvietenom stromčeku. Najstarší Adam dokonca predviedol nový imidž. Vlasy si totiž prefarbil na výraznú blond a vyrástol z neho už riadny chlap.

