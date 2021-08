Sväťo hrá v novom filme Známi neznámi jednu z hlavných postáv. Stvárňuje rozvedeného chlapa, ktorý tají nový vzťah a z pánov je najviac zaguľatený. Bruško mu však nemuseli vôbec vypchávať. Herec totiž v tom období výrazne pribral. Na nedávnu premiéru však prišiel ako nový človek.

Vo filme nebude chýbať ani Sväťo Malachovský. Zdroj: youtube.com

„Schudol som okolo 20 až 25 kíl, ale ja to nerátam, zhadzujem podľa pocitu. Nesnažil som sa o to asi rok. Ale čo sa týka priberania, nebolo to vôbec pre film. Moja váha je taká, že lietam hore dole. Je to ako na horskej dráhe. Ale nikdy to nebolo o tom, že by som veľa jedol, ale zle jem. Jedol som veľmi nepravidelne a vždy to potom kolíše. A mal som nabraté a tvorcom vyhovovalo, keď som bol na kastingu, že potrebujú presne takéhoto človeka s nadváhou. Že ma chcú guľatého. Tak si hovorím, dobre, ja to podržím. Ale potom vzápätí na to, ako som dotočil tento film, tak prišiel seriál Ultimátum pre Jojku a tam mi povedali, že aj my ťa chceme takého. Takže aj tam som taký. Hovoril som im, že nie sme hollywoodska produkcia a zdalo sa mi to také už cez. No váhu som podržal a pri poslednej klapke som začal chudnúť. No ešte nie som na konci a pokračujem ďalej," povedal nám Sväťo, ktorý však nedrží žiadne drastické diéty.

Pred rokom mal Sväťo ešte kilá navyše. Zdroj: Emil Vaško

„Nemám žiadny trik. Veľa sa hýbem, robím 15-tisíc krokov denne a možno si trošičku dávam pozor na to, čo jem. Ale veľmi málo, pretože sa nechcem obmedzovať. Ale je to hlavne o pohybe," pokračoval s tým, že v roku 2017 sa mu podarilo schudnúť vďaka zázračným nápojom. Na tie sa však už vôbec nespolieha.

