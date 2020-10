To, že manžel Ivety Malachovskej (55) Martin (52) trpí sklerózou multiplex, vyšlo na povrch iba v júni tohto roku. Najväčšou oporou mu je rodina vrátane známeho brata Sväťa (48). Herec nedávno prehovoril o tom, ako sa bývalý operný spevák má.

Sväťo Malachovský PREHOVORIL o vážnej chorobe brata Martina: My s tým bojujeme všetci

Rodina Malachovských má problémy ako každý iný. Vzťahové veci riešil nedávno Sväťo Malachovský, ktorý odišiel od mladšej manželky Petry Molnárovej. Pred tromi mesiacmi vyšlo najavo, že jeho starší brat Martin Malachovský už vyše dvoch rokov trpí nevyliečiteľnou chorobou sklerózou multiplex.

Iveta je manželovi veľkou oporou. Zdroj: instagram I. M.

Herec nedávno urobil pre televíziu Markíza výnimku a prehovoril o tom, ako sa Ivetin manžel má. „Martin má oporu vo svojej manželke, Iveta je fantastická. My s tým bojujeme všetci. Povedal som, že nikdy netreba hádzať flintu do žita,“prezradil optimisticky Sväťo v relácii Smotánka. Ten na svojho brata neustále myslí. „Som s ním stále v kontakte. Martin sa má dobre. Takže dúfam, že to bude takto aj ďalej,“dodal s miernym smútkom v hlase Malachovský.

Prečítajte si tiež: