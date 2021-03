Sympatická Vierka je síce atraktívna žena, no má 42 rokov a doteraz šťastie na lásku nemala. Rovnako je na tom umelec na voľnej nohe Michal. Pomôže im veda a budú k sebe pasovať?

Svoju lásku do televízie prišla hľadať aj krásna Viera, ktorá je lektorkou tanca. Má 42 rokov a dokonca pracuje aj ako baristka. Je samostatná a žije vo svojom byte so svojím psíkom. „Hľadám spoľahlivého, vtipného, komunikatívneho, spoločenského a úprimného partnera. Ideálne športový typ. Rada by som s ním zdieľala svoj voľný čas, spoločné záujmy a bola sama sebou," prezradila tanečníčka z Ružomberka.

42-ročná Vierka z Ružomberka. Zdroj: tv markíza

Odborníci sa rozhodli, že ideálny partner pre ňu je umelec na voľnej nohe, 40-ročný Michal z Bratislavy. Michal vyznáva rovnaké hodnoty ako ona. Keď práve nemaľuje, tak si zarába ako taxikár. Chodí do fitka, rád hrá stolný tenis a má tiež psa. Či si spolu sadnú a ako zareagujú, uvidíte zajtra večer na Markíze.

