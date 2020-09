Scenárista Andy Kraus (53) sa v nedeľu druhýkrát oženil s priateľkou Jankou (34). Na jeho sobáši v bratislavskom Zichyho paláci nechýbala najbližšia rodina a priatelia vrátane syna z prvého manželstva Borisa. No Andyho mladšia dcéra Zoja neprišla. Prečo ?

Ešte predtým, ako Andy Kraus do toho druhýkrát praštil, bol dlhé roky ženatý s Danielou Krausovou. V roku 2017 sa však po 17 rokoch rozviedli. Ich deti Boris a Zoja ostali bývať s ich mamou. V nedeľu počas veľkého Krausovho dňa sa na svadbe zúčastnil len syn Boris. Kde bola jeho mladšia sestra?

Svadba scenáristu Andyho Krausa a Jany Danišovej v bratislavskom Zichyho paláci. Zdroj: MATEJ KALINA

„Zojka na svadbe nebola. Je dlhodobo preč. V rámci svojich školsko-športových aktivít je odcestovaná. Keďže je preč už dlhšie, nedalo sa to spoločne zladiť dokopy. Vynahradíme si to inokedy. Neskôr,“prezradil nám česrtvý ženáč Andy Kraus, ktorý to plánuje všetko osláviť, keď sa jeho dcéra vráti domov.