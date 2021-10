"Svadba nebola veľká, iba v rodinnom kruhu, nebolo nás veľa, lebo sme dávali pozor na všetky opatrenia. A veľmi nám zálžealo aj na tom, že keď sa stretneme všetci tí najbližší, aby to bolo milé a srdečné, nie okázalé. Išlo nám o to, aby sa ľudia dobre zabavili a všetko vyšlo. V ten deň mi to prišlo také, že sme boli v stredu, aby veštko yvšlo, tak, ako má byť. aby jedlo bolo dobré, ale na druhý deň to bolo ešte oveľa zaujímavejšie. Prechádzal mnou taký veľmi príjemný pocit, až som ho cítil, ako vo mne koľuje, jednak preto, že všetko perfektne dopadlo, a aj to, že dcéra s Martinom až perfektne k sebe ladili a užívali si to, bola veľmi krásna, usmiata. Zobrala si naozaj fajn chalana, ktorého máme radi a sme radi, že to takto vyšlo," prezradil nám hrdý otec Voštinár.

Ten nám opísal aj kurióznu príhodu ohľadom dcériných šiat. "Jej šaty majú príbeh, ona si vysnívala šaty, ktoré vyzerali inak ako na obrázku, mnohé ženy to poznajú. Tie, čo si vysnívala, mali najbližšie v Prahe (smiech). So ženou išli teda do Prahy s tým, že si objednajú šaty. Samozrejme, že to bol úplný omyl, vyzerali na nej zle. Tak som jej potom vybavil kamarátku, ktorá pracuje v známom salóne. Tam sa jej jedny páčili, ale ja som jej stále hovoril, že pod naším domom je svadobná požičovňa a videl som tam také milé šaty. Napokon zišla zo 4. poschodia na prízemie a vybrala si tam šaty. Tak som sa smial, prečo na ma nedali na prvú (smiech)," pokračoval moderátor s tým, že prezradil ďalšiu zaujímavosť.

"Všetky nevesty si dajú záležať aj na topánkach, ale nikto ich vlastne pod šatami nevidí. Mojej dcére poradili svadobné tenisky, čiže nemala žiadne drahé lodičky, ale čipkované tenisky a bolo to perfektné. Netrpela a cítila sa pohodlne, boli naozaj krásne. Vyzeralo to naozaj výborne a podľa mňa je to pre ženy veľmi pohodlné," hovorí jojkár, ktorý si svadbu veľmi užil, aj pre ukážkové počasie aj preto, že sa stretli najbližia rodina a užili si nádherný predĺžený, svadobný víkend.

"Manželka mala šaty, ktoré si dala šiť u kamarátky v Trenčíne, žiadny salón ani módna návrhárka. Obe líčili baby z Jojky, mali krásny, decentý večerný mejkap, vyzerali naozaj super," dodal Voštinár.