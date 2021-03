Šou Láska na prvý pohľad už počas prvej série vzbudzovala u divákov pochybnosti. Je to skutočné alebo sú tam účastníci dosadení televíziou? Najväčšia diskusia medzi ľuďmi nastala po piatkovej epizóde, keď sa do projektu na poslednú chvíľu prihlásil zaľúbený fitnes tréner a vybranému ženíchovi prebral jeho nastávajúcu. Režisér Peter Núñez sa rozhodol povedať, ako to naozaj bolo.

V druhej sérii svadobnej šou dala trojica expertov dokopy až štyri páry. A práve ten posledný vyvolal búrku reakcií. Pri oltári sa mali prvýkrát stretnúť Tereza a Martin. Podľa testov sa k sebe najviac hodili. Sympatický Bratislavčan sa už nevedel dočkať, kedy svoju vyvolenú uvidí. Počas toho, ako sa dvojica pripravovala na sobáš, sa však do projektu prihlásil Čech Milan. Ten matchmakerku Dianu Fabiánovú takmer na kolenách prosil, aby Terezu nedávali inému mužovi, pretože ju miluje. Zaľúbil sa do nej vo chvíli, keď jej ako fitnes trénera pomáhal schudnúť do svadobných šiat. Láska nakoniec zvíťazila a trojica expertov sa rozhodla, že ženíchom bude nakoniec on. Martinovi, ktorý sa už videl pred oltárom, museli oznámiť, že sa ženiť nebude.

Martin sa nakoniec nevesty nedočkal. Zdroj: tv markíza

Niet divu, že diváci ostali po tejto časti viac ako šokovaní. Mnohí sa vyjadrili, že to bolo nefér a išlo iba o zinscenovanú hereckú scénku. Režisér celej šou Peter Núñez preto odhalil zákulisie a všetko, čo tomu predchádzalo. ,,Fakt to bola zápletka, ktorú nezažili nikde na svete. Riešili sme to asi dva mesiace, čo s tým. Zapájali sa do toho izraelskí konzultanti – majitelia licencie a na konci padlo také rozhodnutie, že sme boli šťastní,” prezradil v Teleráne.

Režisér šou Peter Núñez a vzťahová poradkyňa Diana Fabiánová. Zdroj: tv markíza

,,Bol to veľký stres aj pre nás. Museli sme rýchlo urobiť mnoho testov, rýchlu improvizáciu. Niekedy je realita oveľa nečakanejšia a pestrofarebnejšia, ako napíše scenár. Preto aj chápem, že ľudia si hovoria, že toto nemôže byť naozaj, že tí ľudia musia byť herci,” doplnila ho Diana Fabiánová, ktorá všetkých ubezpečila, že nejde o žiadne divadlo. V tom však Núñez vyzvonil niečo, čo nečakala ani Diana. Moderátori totiž chceli vedieť, koľko ženíchov a neviest vo svete reálne ostalo po týchto šou spolu. ,,V rámci svetového priemeru týchto šou až 30 percent párov ostane spolu, čo je dosť vysoké číslo,” povedala Diana a do toho jej skočil režisér. ,,My to v tejto sérii prekročíme a zlepšíme svetový priemer! Nech ľudia rozmýšľajú, kto áno, kto nie. Ale ešte nehovoríme, kto to bude,” preriekol sa Núñez, čím dal najavo, že minimálne jednému páriku to v tejto druhej sérii skutočne vyšlo.

Divákov však zaujímala aj ďalšia vec. Prečo, keď experti dajú dokopy ľudí podľa testov a biológie, sa tak často pri oltári tvária sklamane? ,,Táto šou stojí na tom, že ide proti konceptu romantickej lásky. Láska nestojí iba na tom prvom momente, že na nejakej diskotéke sa poloopití do niekoho zamilujete. Odborníci tejto šou sú na to, aby nastavili čo najvyššiu pravdepodobnosť toho, že títo ľudia môžu spolu prežiť pekný život. Keď sa stane, že tam preskočí iskra, je to úžasné, keď nepreskočí, nič sa nestane. Ale naozaj, párujeme a dávame šancu ľuďom, ktorí by sa inak motali životom sami,” dodal Núñez.

