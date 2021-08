Moderátorka Dámskeho klubu Karin Majtánová a Peter Kremnický sú od soboty manželmi. Svoje áno si povedali v evanjelickom kostole v Bratislave. Po obrade sa vo vychytenej reštaurácii na nábreží Dunaja konala veľká hostina pre pozvaných hostí. Ako to tam vyzeralo?

Najšťastnejší deň v živote Karin a Petra sa nakonal v sobotu popoludní. A aj keď počasie nebolo najpriaznivejšie a dokonca mladomanželia aj zmokli, nechýbal im úsmev na tvári. Veď... ako sa hovorí, pršalo im šťastie. Po približne 30 minútovom obrade v kostole sa v rešturácii na nábreží Dunaja konala veľkolepá záhradná párty. Hostí hneď pri príchode vítala hudba a niektorým bolo okamžite do tanca.

Mladomanželia prišli na hostinu. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Pred vstupom do podniku bol umiestnený zasadací poriadok. Na stoloch bol už pripravený alkohol, predjedlo a položené kvety. Každý hosť mal na svojom mieste menovku, darček od mladomanželov, perníkové srdiečko s ich fotkou a menu, ktoré sa v ten večer podávalo. Celá sála bola vyzdobená do biela e a nechýbali ani balóniky. Keďže reštaurácia má k dispozícii aj terasu, hostia mohli tráviť čas aj vonku. Príhovor mal ako prvý otec nevesty a následne sa slova ujal aj ženích Peter. Na celú párty dohliadala ochranka, keďže reštaurácia nemá oplotenie. Hostia a mladomanženia sa zabávali až do rána.