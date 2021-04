Každý chce vyhrať, no každý týždeň sa to podarí vždy len jednému. V relácii teraz varí 5 žien, ktoré sa rozhodli použiť všetky dostupné zbrane. Mladučká Petra, ktorá kuchtila v utorok, si zvolila náročnejšie menu. Zvládla ho na výbornú, no nebolo to tým, že by bola taká šikovná. V kuchyni jej totiž pomáhal mamin priateľ, bývalý profesionálny kuchár.

Bolo vidieť, že Braňo je v kuchyni ako doma a že na rozdiel od Petry presne vie, čo má robiť. Aj keď mladá milovníčka koní naspamäť ovládala presný postup receptu, nevedela poriadne očistiť zemiaky, nakrájať cibuľu a ani len otočiť mäso na panvici. Čerešničkou na torte bolo, keď súťažiacim pri stole povedala, že recept si pred týždňom trénovala navariť.

Nová pätica súťažiacich. Zdroj: tv joj

Niektoré jej súťažiace to pobúrilo a boli nahnevané, že privolať si takéhoto pomocníka nie je fér. Rovnako to vidia aj diváci. „Baba dnes nevarila vôbec. Všetko za ňu navaril on. Nie je to spravodlivé k tým, ktorí varia bez pomoci a snažia sa,” napísala Naty. „S profi kuchárom by takto navarila aj moja 10-ročná dcéra. Ešte by aj bola viac nápomocná. Je to celé nefér,” pokračovali ďalší.

Prečítajte si tiež: