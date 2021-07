Dnes už rozvedení Braňo a Nora, ktorí si nevedia prísť ani na meno, na kastingoch vyberali 12 najlepších, ktorí sa následne presťahovali do ich garáže a bojovali o dva milióny slovenských korún. Keď to teraz diváci po 11 rokoch opäť sledujú, nestačia sa diviť, čoho boli niektorí exoti schopní. Čo sa však stalo s finalistami a ako vyzerajú dnes?

Nemec – Robertino Stefanelli (56)

Za to, že hovoril po slovensko-nemecky a znelo to poriadne komicky, získal prezývku Nemec, no ani po rokoch mu to neprekáža. Robertino aktuálne žije v mestečku pri Zürichu. Už dlhý čas tvorí pár s výrazne mladšou Filipínkou Jenny, ktorú požiadal o ruku. Spoločnými fotkami sa radi chvália aj na sociálnej sieti. Pracoval ako manažér pre umelcov, no keďže mal infarkt, od októbra 2018 už nie je zamestnaný. Od šou sa takmer nezmenil.

Nemec v roku 2005. Zdroj: TV Markíza

Versače – František Kabrheľ (44)

Versače nepotreboval, aby ho šou preslávila, lebo sa o to postaral sám. Po šou to vyzeralo tak, že s Norou Mojsejovou si padli do oka a že ich kamarátstvo prežije všetko možné. No v roku 2013 sa rozkmotrili a Noru prokurátor obvinil zo zločinu neodvedenia dane a poistného. Aj preto skončila vo väzení. Po prepustení jej však hrozil opätovný návrat, keď čelila obžalobe z podvodu, v ktorom bol poškodeným práve Kabrheľ. Nora mu mala dlhovať viac ako 853-tisíc eur. Keď to vyzeralo tak, že skončí opäť v base, prišlo niečo, čo nikto nečakal - svadba! Trestné oznámenie za podvod totiž mohol stiahnuť iba ako jej manžel. Netrvalo však dlho a nasledoval rozvod. Kabrheľ sa venuje teraz najmä podnikaniu. Dal si transplantovať vlasy a schudol 10 kíl. „K tejto životnej kapitole sa už nemienim vracať. S Eleonórou sme rozvedení a s výnimkou občasných telefonátov nie sme v kontakte. Každý si žijeme svoj život a nezaujímame sa o toho druhého,“ reagoval Nitran.

Versače v roku 2005. Zdroj: TV Markíza

