Ako sme už dávnejšie písali, štart Survivor sa musel na Markíze o týždeň posunúť, pretože polovica súťažiacich sa nakazila covidom. Z džungle však museli ísť do izolácie pochopiteľne všetci. V prvej časti však o tom zmienka vôbec nebola. Keď si diváci v piatok zapli druhú časť, ostali v šoku. V každom kmeni bolo iba po 7 hráčov. Nikto pri obrazovkách nechápal, či pozerá správny diel alebo či im niečo neušlo. Moderátori totiž zabudli vysvetliť, že polovica súťažiacich je ešte stále v karanténe a tí, ktorí sa už cítili dobre, sa mohli vrátiť do hry a opäť začať natáčať. Do džungle sa vrátilo spolu 14 ľudí, 7 z každého kmeňa.

Tieto manévre však mnohým, rovnako aj divákom, neprišli celkom fér. Kým 14 súťažiacich už potilo krv v náročných hrách a spali v divočine, ostatní boli ešte v hoteli a naberali sily. Že to nie je celkom v poriadku, nahlas povedala aj súťažiaca Veronika Havlik. „My sme momentálne dosť zmätení, pretože tým, že nám tu chýba náš celkový tím, tak to pociťujeme a myslíme si, že je to trošku nefér voči nám, že ideme v tomto počte bojovať o imunitu a tých zvyšných to nečaká,” posťažovala sa Ondřejovi Novotnému športovkyňa. Kto z dvoch kmeňov v dôležitej hre zvíťazí, uvidíte dnes večer na Markíze.

