Tanečníka Filipa Jankoviča možno netreba nejako špeciálne predstavovať. Kedysi skúšal šťastie aj v Česko Slovensko má talent a doteraz sa venuje učeniu tanca. Pôsobí v Prahe, no momentálne si užíva dovolenku v Dominikánskej republike. A odtiaľ priznal, že sa zamiloval do rovnakého pohlavia.

Na Slovensku je téma homosexuáli tabu. Priznaných gejov, ktorí sa k orientácii s hrdosťou hlásia, je veľmi málo. Patrí medzi nich Viktor Horján, Richard Stanke či Jakub Petraník. Nedávno sa k nim pridal 22-ročný superstarista Jakub Pružinský a najnovšie odtajnil orientáciu známy tanečník.

Filip Jankovič kedysi. Zdroj: Archív

„Šťastie,” napísal Jankovič k fotke s priateľom. Po Pružinskom, ktorý zverejnil, že má homosexuálny vzťah so starším frajerom o trinásť rokov Michalom, je tak ďalším v poradí v krátkom čase. Filip sa pochválil zamilovaným záberom a ten si okamžite získal obdiv.

„Milujem lásku. Prajem vám to,” reagovala istá Kristína. „Kúzelná dúhová láska, ste krásni a, chlapci, pristane vám to,” odkázala im Pavlína. No a to, že lásku verejne neskrývajú, svedčí aj fakt, že nemajú problém si city vyznať aj verejne. „Milujem ťa,” komentoval to partner Karel a pridal aj niekoľko srdiečkových smajlíkov.