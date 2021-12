V Markíze ste od jej úplného začiatku. Nemáte po tých dlhých rokoch už niekedy pocit, že by ste chceli robiť možno aj niečo iné?

- Je pravdou, že adresa môjho pracoviska je už 25 rokov rovnaká. Občas mi to spôsobuje dopravné problémy – stačí, aby som vyrazil smerom na Záhorskú Bystricu, do toho nejaký telefonát alebo prúd myšlienok a auto i moje podvedomie ma privedú do Markízy, hoci som tam vôbec nemal namierené. Precitnem, až keď vchádzam na parkovisko... (smiech) Kolegovia sa ma pýtajú, že kde na tele mám vytetované inventárne číslo a pomaly aj na mňa začína platiť ten známy vtip – keď opúšťam múzeum, začne pípať alarm... (smiech) Áno, byť na jednom mieste znamená aj pre múzejný exponát veľa, ale, našťastie, rokmi sa menila v Markíze moja pozícia i relácie, v ktorých som pôsobil. Začínal som ako spravodajca v Televíznych novinách, potom som prestúpil do publicistiky a vystriedal relácie Paľba, Krimi SK, Lampáreň, Reflex... takže nuda zo stereotypu ma nezabila... (smiech)

Dvadsaťpäť rokov na obrazovke dá človeku poriadne zabrať. Nepostihol vás ešte syndróm vyhorenia?

- Našťastie nepostihol, ale nepopieram, že som niekoľkokrát stál kdesi na jeho hrane... Celé moje pôsobenie v Markíze sa spája s ľudskými osudmi a príbehmi. Na našej práci je úžasné to, že máte šancu zmeniť život ľudí k lepšiemu. Alebo sa o to aspoň pokúsiť. Potešilo, keď sa veci vďaka našej intervencii pohli. A pritom často stačilo, ak sme sa o problém diváka iba začali zaujímať. Často sme hľadali náhradné riešenia. No, samozrejme, boli prípady, s ktorými sa nám pohnúť nepodarilo. Buď bol stupeň arogancie či ľahostajnosti zodpovedných alebo to jednoducho bolo nad naše sily a možnosti. Keď sa takýchto prípadov nakopí, na človeka to doľahne. Táto práca totiž nie je iba o tom, urobiť reportáž alebo odmoderovať a hotovo. Máte čiarku, výplata pípne na účet. My s divákmi príbehy žijeme a prežívame. Nosíme si ich domov, riešime ich v hlave, v noci aj cez víkendy... Bezmocnosť ma niekedy povalila aj v mojich mimotelevíznych aktivitách. Snažíte sa o niečo, venujete tomu veľa energie a času a potom to celé padne. Raz pre ľudskú hlúposť, zákernosti či zlomyseľnosti, inokedy pre pandémiu... Ale našťastie, vždy prišiel nejaký pozitívny moment a znova ma to naštartovalo...

Patrik Herman v roku 2009. Zdroj: TV Markíza

Diváci v minulosti milovali vašu reláciu Lampáreň. Nechýba vám to?

- Určite áno. Lampáreň bola moja srdcovka. Pôsobil som v nej dlhých 13 rokov. Často stretávam ľudí, ktorí na ňu stále v dobrom spomínajú. Nedávno ma dokonca oslovila pani, ktorá má dodnes odložený príspevok do rubriky Lebo medveď, v ktorej sme prezentovali nepodarky a nezmysly z bežného života. Vraj sa ho chystala poslať do relácie celé roky a dodnes ho má odložený, že keby ma náhodou stretla, odovzdá mi ho. Náhodou ma stretla, ale nemala ho akurát pri sebe (smiech). Nič v živote, ani v tom televíznom, netrvá večne. A život, aj televízny, potrebuje zmenu. Duch Lampárne sa však nevytratil, stal sa súčasťou magazínu Reflex. Na rozdiel od Lampárne, ktorá bola týždenníkom, je Reflex denná relácia, a tak dostávajú starosti a trápenia ľudí väčší priestor.

Za tie roky sa v Markíze vystriedalo mnoho moderátorov či redaktorov. S kým doteraz najlepšie vychádzate aj v súkromí?

- Mám veľa skvelých kolegov a hoci nechodíme na spoločné dovolenky či každý deň na kávu, som s nimi veľmi rád a poteším sa hoci aj krátkemu stretnutiu. Najužšie vzťahy, samozrejme, udržiavam s mojimi najbližšími kolegami v Reflexe. Často sa ma ľudia pýtajú, ako fungujeme s kolegami z konkurencie, či na seba vrčíme, alebo sa aspoň pozdravíme (smiech)... Mám medzi nimi veľa priateľov, s niektorými dokonca spoločné projekty, najmä v charitatívnej oblasti... Nevrčíme na seba a máme sa radi...

Dnes sú úplne iné časy ako kedysi. V začiatkoch Markízy fungovali novinári a redaktori inak, mali iné možnosti, k informáciám sa dostávalo oveľa ťažšie. Aký názor máte na dnešnú generáciu redaktorov?

- Veru, pred 25 rokmi bol internet v plienkach. Nemali sme šancu len tak „hodiť slovíčko do Googlu“... Dokonca ani mobilné telefóny ešte neboli. Pamätám si, ako sme sa ponáhľali na rozhovor s ministrom vnútra, meškali sme výrazne pre kolóny v uliciach, a tak sme pribrzdili pre telefónnej búdke, zbehol som do neďalekých potravín rozmeniť mince, vhodil ich do automatu a zavolal na sekretariát ministra... (smiech) Reportáže sme strihali na pásky podobné tým, ktoré sa v tom čase používali na prehrávanie hudby v magnetofónoch, a keď sme potrebovali v už hotovej reportáži niečo upraviť, vynechať alebo doplniť, museli sme ju od miesta opravy zostrihať prakticky odznova... Dnes stačia dva kliky v počítači... Technicky sme dnes teda úplne inde. Rovnako vyhľadávanie informácií a ich porovnávanie či analýza sú neporovnateľne jednoduchšie. O to viac mi je ľúto, že vzhľadom na všetky tieto vymoženosti, ktoré čas priniesol, slovenská žurnalistika je oveľa povrchnejšia a plytkejšia ako kedysi. Málo je občianskej publicistiky, ešte menej investigatívnej... Rôzne vplyvy časom zdeformovali mediálny priestor a kvalitnú žurnalistiku vidíme len málokde. Príčin je viacero – od zlého ohodnotenia cez podmienky na prácu až po vkus a nálady verejnosti, ktorá nemá vysoké nároky... Máloktorá redakcia si môže dovoliť živiť redaktora, ktorý na odhalenie kauzy potrebuje celé dni alebo týždne poctivej práce, za ktorý nevyprodukuje žiaden iný článok. Netreba zabúdať na riziká súdnych sporov, v ktorých sú médiá žalované často o obrovské peniaze - ak nejaký vagabund nakradol milióny, určite má dosť peňazí aj na dobrých právnikov. Je to veľmi zložitá a široká téma a ani priestor na celý tento rozhovor - krát desať by nestačil.

Patrik Herman so soškou OTO. Zdroj: EMIL VASKO

Poďme k vášmu súkromiu. Pred pár rokmi ste si kúpili nový byt a vtedy ste priznali, že ste milovník nových technológií. Čo nové do vášho bytu odvtedy pribudlo?

- Myslím, že ledkovými svetielkami na najrôznejších miestach bytu som to už dotiahol na znesiteľné maximum a každé ďalšie by už hraničili s gýčom. Som rád, že nemusím behať s mopom po byte, vlastne, už ani neviem, kam som ho odložil - robot si upratuje sám. Pribudlo mi niekoľko smart technológií, ktorými som vyriešil zabezpečenie bytu či napríklad to, že som nepočul zvonenie návštev pri dverách. Jediné, čo mi k šťastiu chýba, je niečo, čo za mňa bude žehliť... (smiech) Už existuje akási figurína, ktorá to dokáže, ale ešte stále to nie je to, čo hľadám. No pri tom pokroku, ktorý sledujeme, sa už hádam čoskoro dočkám (smiech).

Ľudia vás vnímajú ako seriózneho moderátora. Viete na seba niečo prezradiť, čo šialené ste v súkromí spravili?

- Ak ste ustavične na očiach verejnosti, musíte v sebe krotiť čerta. Viete, ako veľmi túžim byť aspoň na chvíľu rebel? Urobiť niečo, čo by od vás nikto nečakal? Občas moje okolie „šoknem“ nejakým výstrelkom typu, že sa dám v cirkuse obhadzovať nožíkmi alebo si zaletím v tandeme paraglajding. Raz som išiel nakrúcať do centra mesta, zastavila ma jedna pani, ktorá sa mi potrebovala zdôveriť so svojím problémom, štáb medzičasom prešiel na druhú stranu cesty a rozložil statív s kamerou. Boli sme v časovej tiesni a ponáhľal som sa za nimi. Na priechode pre chodcov svietila červená. Nikde žiadne auto a kolegovia už naznačovali svoju nervóznosť. Obzrel som sa vpravo, vľavo, perfektný výhľad doďaleka, nikde žiadne auto, tak som sa iba pokúsil zdvihnúť pravú nohu a vtom sa spoza mňa ozvalo: Ale, ale, pán Herman, hádam nechceme prejsť na červenú. Bol to jeden, zrejme zo študentov medicíny na neďalekej fakulte, ktorí stáli pri mne, a dodal: Pán Herman, veď vy nám musíte ísť vzorom! (smiech) A bolo po rebelstve! Neskutočne všetkých táto situácia pobavila, smiali sa ľudia na oboch stranách priechodu pre chodcov. A ja som dostal lekciu, že si musím nájsť inú formu rebelstva.

Patrik Herman - investigatívny novinár, televízny moderátor a aktivista. Momentálne vedie osvetu za prevenciu proti rakovine hrubého čreva. Zdroj: ROBO HUBAČ

Keď vás diváci vidia na obrazovkách, pôsobíte ako človek, ktorý sa nevie ani nahnevať. Čo vás však skutočne vie poriadne vytočiť?

- Keď niektorí vodiči na trojprúdovej diaľnici z Bratislavy do Trnavy jazdia po celý čas v strednom pruhu, keď niekto nevráti nákupný vozík do stojiska alebo si to s kúpou šunky rozmyslí a vyloží ju do regálu s hračkami, keď niekto nedokáže zatvoriť poklop smetného kontajnera, keď sa niekto rozpráva v kine počas filmu, keď niekto parkuje autom cez dve miesta, keď stále niekto privolá všetky výťahy a nie iba ten, ktorý je najbližšie, keď sa niekto hrá s mobilným telefónom v situácii, keď to nie je slušné ani vhodné. Mám pokračovať? A, samozrejme, pravidelne ma vytáčajú politici! (smiech) Aj ja som len človek z mäsa a kostí a mám istú hranicu trpezlivosti a tolerancie. Častejšie sa však vytočím do červena pre veci, ktoré sa dotýkajú našich divákov a ich príbehov ako mňa samého. Keď sa deje očividná krivda, keď niekto evidentne zámerne a zákerne ubližuje alebo spôsobuje problémy niekomu inému... Keď stačí málo, troška zdravého rozumu, ľudského pochopenia a empatie a trápenie človeka by sa mohlo vyriešiť... V tomto sme na Slovensku odborníci!

Už niekoľko rokov bojujete za prevenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka či iných onkologických ochorení. Ako sa vy staráte o svoje zdravie?

- Viete, stále o veľa veciach hovoríme, že by sa mali robiť a aj tak ich nerobíme. Čítame a počujeme stále, že prevencia je dôležitá. Napriek tomu, ruku na srdce, koľkí chodíme na preventívne prehliadky, ktoré máme, mimochodom, zdarma. Poznám seba, poznám náturu Slovákov, a tak som v tomto trošku asi viac praktickejší a reálnejší – šanca, že ľudí odnaučíme zo dňa na deň jesť klobásu či slaninu, asi nie je veľká, no určite väčšia je naučiť ich, aby chodili aspoň na preventívne prehliadky. Trošku nechápem, ako to, že si to vybojovali stomatológovia, ale v onkológii, ale aj pri iných rizikových ochoreniach, na ktoré sa vo veľkom umiera, je to stále o dobrovoľnosti. Ako to, že za nezapnutý pás alebo mobil za volantom dostaneme pokutu a kladiem si otázku, koľko ľudí ročne zomiera z týchto dôvodov a koľkí na rakovinu? O čo horší je boľavý zub ako rakovina? Nechápem našich politikov a už v žiadnom prípade nie som ochotný akceptovať argument, že náš štát na to nemá peniaze. Má, a jediné čo nemá, je vôľa!

Rakovina vám vzala mnoho blízkych. Nemáte z tejto choroby aj preto o to väčšie obavy?

- Strata môjho otca, babičky a mnohých priateľov, ktorých mi vzala, ma vystrašila. Chodím poctivo na preventívky, dokonca aj na urologickú, ktorej som sa dlho vzpieral. Nebudem klamať, hanbil som sa. Som rád, že združenie Nie rakovine, ktoré som pomáhal zakladať, sa neuveriteľne rozbehlo a vypĺňa v mojom živote presne to, čo chcem a čo krátko pred svojou smrťou v jednom z dlhých večerných rozhovorov na onkológii povedal môj otec: Synu, ľudia ti veria, ak sa dá, urob niečo, aby takéto smutné chvíle nezažívali v iných rodinách. Som rád, že okolo mňa sa objavilo veľké množstvo ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké snahy a pocity. A sú oveľa väčší frajeri ako ja – bývalí onkologickí pacienti, ktorí si peklom liečby prešli a ktorí sa navzdory jatreniu svojich rán snažia pomáhať súčasným onkologickým pacientom a ich rodinám. Len nech sa už skončí toto šialené obdobie a môžeme sa vrátiť plnohodnotne k našej práci, byť opäť nablízku pacientom, opäť cestovať po Slovensku a vzdelávať verejnosť, aby každý človek vedel, ako ochrániť seba a svojich blízkych.