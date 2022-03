Karin, minulý rok v lete ste sa vydávali. Mnohé páry sa však obávajú práve toho, že hoci im to roky klape, po svadbe sa vždy niečo pokazí. To asi nie je váš prípad.

Na našom vzťahu sa akoby nič nezmenilo. Na druhý pohľad sa zmenilo asi len vnímanie jeden druhého, hlavne môj manžel mi niekedy hovorí: ,,Miláčik, vieš, mi už to musíme inak brať, lebo sme manželia. Chodievame spolu na rôzne oslavy alebo na podujatia. Však my sme v pohode, aj predtým sme chodievali na rôzne akcie.” Máme z toho veľkú radosť. My sme spolu už oslávili 8. výročie nášho vzťahu. Z roka na rok je to lepšie, lebo si myslím, že tí ľudia sa akoby spolu už zžívajú, už sa dokonale poznáme, poznáme svoje reakcie. Som veľmi spokojná. Ak Boh dá a aj okolnosti, tak by sme chceli spraviť také malé výročie našej svadby. Nejakú oldiespárty pre našich kamarátov. Máme to v hlave a bol to nápad práve môjho manžela. Možno si to tak v malom, bez bielych šiat, hostiny, ešte zopakujeme.

Ako fungujete v domácnosti? Pomáha vám Peter aj pri domácich prácach?

Fungujeme klasicky ako rodina. Donedávna sme boli 4-členná rodina, keďže mám dve deti, ale už sme trojčlenka. Moja Karinka dokončila školu a už má priateľa 2,5 roka, čiže oni sa osamostatňujú. Peťo klasicky pomáha. Vôbec sa nebojí vysávača. Ako napríklad varenie, pečenie, to je moje, to ostáva na mne, ale nákupy sú výsostne Peťova záležitosť. On má pevne stanovený pracovný čas, aj preto Samka vozí každý deň do školy. Nemá problém vyvešať bielizeň, oprať a zručný je aj v záhrade. Robí nielen bežné veci, ale aj tie chlapské. Je to o tom, aby sa to podelilo. Ten, kto je doma, ohreje večeru, druhý spraví niečo iné. Nemôžem to všetko ani povedať, lebo všetky baby mi budú závidieť (smiech).

Karin Majtánová moderuje dlhé roky. Zdroj: RTVS

Čím vás manžel naposledy prekvapil?

On ma prekvapuje stále rôznymi maličkosťami. Nosí mi napríklad kvetinky. Naposledy ma však prekvapil, keď zabudol kytičku na MDŽ v práci. Doniesol mi ju s jednodňovým meškaním. U nás doma to nie je len o darčekoch. Sme radi, že máme čas jeden na druhého. Ja o veľa prekvapení ani nestojím, musíme si v živote vážiť to, čo máme. Som šťastná s tým, čo mám. Bodaj by to takto ostalo do konca života.

Keď sa povie pravá domáca pohoda, ako vyzerá u vás taký typický pohodový večer?

Horí nám v kozube, to milujeme. Mám rada to teplo, Peťo praskanie dreva. Najnovšie sa začal už aj otužovať, takže o veľké teplo príliš nestojí. Keď si to môžeme dovoliť, ja si dám pohár prosecca a veľmi radi lúskame tekvicové semienka, my to voláme „chriapačiky” naše. Radi si pozrieme nejaký dobrý film alebo si čítame. Peťo si rád pozerá novinky na internete alebo sa rozprávame. To mám ja veľmi rada. Veľa partnerským vzťahom práve toto chýba. Sme všetci veľmi uponáhľaní a nemáme čas vypočuť toho druhého. Ak to človek prejde mlčaním, tak ten problém nabalí ďalší a ďalší problém, až sa ľudia môžu odcudziť. Rozprávame sa o bežných veciach z toho dňa.

Karin Majtánová s manželom Petrom. Zdroj: EMIL VAŠKO

Keď máte voľný víkend, ako ho najradšej trávite?

Veľa chodíme na prechádzky. To sme si už počas pandémie tak zvykli. Odvezieme sa električkou z Ružinova až k Botanickej záhrade a odtiaľ ideme peši domov. Buď cez mesto, alebo popri Dunaji. Jeden zvláštny postreh mi minule Peťo povedal, že je na nás veľmi pekné, že dokážeme spolu mlčať. My to máme tak 10 – 12 kilometrov, rozprávame sa, držíme sa za ruky a aj väčšiu časť cesty sme ticho. Niekedy nám stačí len zdieľať spoločný moment.

Chodieva s vami aj váš syn Samko?

Ale kdeže. On má 15 rokov, má svojich kamarátov a miluje formuly. Teší sa na novú sezónu. Zbožňuje Ferstappena. Keď však ideme na lyžovačku alebo keď mám pracovný víkend, tak to ide rád. Je to parťák. Snažíme sa mu tiež vyjsť v ústrety a najmä sa s ním rozprávať o rôznych témach, aby vedel, že všetko s ním radi zdieľame. Nech sa pýta nás, čo ho zaujíma, akoby sa pýtal niekde inde.

Nedávno ste sa so Soňou Müllerovou vrátili z Dubaja. Ako ste sa tam mali?

Bolo to krátke, ale veľmi intenzívne. Boli sme tam pracovne a boli sme tam pozvané. Vízia bola taká, aby sme EXPO ako také spropagovali aj v Dámskom klube. Človek, keď to raz zažije, tak o tom potom môže ešte veľa rozprávať a posúvať informácie ďalej. Boli sme tam od nedele do štvrtka. Mali sme nabitý pracovný program, no aj sme videli rôzne krásy Dubaja, také tie povinné jazdy. Pri mori sme boli asi len 20 minút, a to sme nakrúcali. Ja som bola v Dubaji prvýkrát a bola som prekvapená, čo sa dá vystavať za 30 rokov na púšti. Pre mňa to tam je neskutočný svet, ale krásny, neskutočný, no pre mňa vzdialený.

Karin Majtánová a Soňa Müllerová si rozumejú aj mimo práce. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CYjEO2GKn2v

Stretávate sa s kolegyňami z Dámskeho klubu aj mimo práce?

Občas áno, najmä, keď sú nejaké spoločenské akcie. V súkromí ani veľmi nie. Stretávam sa hlavne so Sonkou. Dáme si kávičku, nejakú dobrú večeru alebo sa navzájom navštívime doma. Sme však dosť zaneprázdnené aj svojím súkromným životom.

Ako to vyzerá počas prípravy Dámskeho klubu?

Naša práca je taký kombajn. Veľa ľudí si myslí, že my robíme len jeden týždeň a inak máme voľno, no nie je to tak. Týždeň vysielame, no druhý týždeň si píšeme scenáre. Tie majú 16 – 20 strán. Snažíme sa mať to, čo baby nemali a naopak. Sme vlastne dva trojčlenné tímy a spoločne máme dvoch redaktorov, ktorí robia dokrútky. Celé je to veľmi tímová práca, rozdelená na párne a nepárne týždne. Aj keď sme išli do Dubaja, tak všetko sme si museli dopredu nachystať, aby všetko bolo. A to nehovorím o tom, keď človek na týždeň vypadne. Preto to nazývam kombajn, lebo človek sa v tom stále melie. Dá sa to však zvládnuť, už v tom vieme chodiť.

Nie je žiadnym tajomstvom, že najlepšie vychádzate práve so Soňou. Čím to je, že práve s ňou ste si najlepšie sadli?

Ja to sama nechápem. Veľa ľudí hovorí, že sme osobnostne odlišné. Štýl života, prejav máme úplne iný. Všetko je to o vzájomnom rešpekte. Myslím si, že sme si sadli preto, lebo jedna druhú rešpektujeme a medzi nami je úprimný vzťah. Vieme si aj povedať, keď sa nám niečo nepáči. Máme rovnako staré dcéry… No ľudsky sme si sadli asi najviac. Kedykoľvek si aj zavoláme a riešime rôzne veci. Soňa je jeden vysokopostavený profesionál, vážim si ju z ľudského hľadiska. Ona vôbec nie je zákerná, som si absolútne istá, že by mi nikdy cielene neublížila. Ja sa do práce a na Soňu veľmi teším.

Viete si predstaviť, že by ste moderovali aj iný program? Ak áno, aký?

Čokoľvek. Veľmi rada moderujem Noc nádejí a som rada, že budem aj spolumoderátorka Krištáľového krídla. Mňa by úplne uchvátila relácia o varení, aj keď ich je veľa. Alebo možno o zvieratkách alebo o bývaní. Bavila by ma aj nočná talkšou a také hĺbavejšie témy, vliezť niekomu pod kožu. Nejaká diskusia prítmí. Veľmi blízke sú mi aj medicínske témy. Možno si tento rozhovor prečíta niekto z vedenia a dočkám sa niečoho ďalšieho (smiech).

Máte dve deti, neuvažovali ste ešte nad jedným? Viaceré ženy majú deti aj v neskoršom veku.

U nás to nehrozí. Ja sa veľmi teším na moje vnúčatá. Dúfam, že sa ich v zdraví dožijem. Už nechcem ísť úplne od piky, keď mám dve krásne úspešné deti a šťastena sa usmiala aj na mňa vo forme partnera, chcem si užívať život spolu s ním. S Peťom sme sa hneď na začiatku dohodli, že to tak bude. On chvíľku chcel, no ja som mu to vysvetlila, že už deti mám. Mám nielen dcérku, ale aj syna. A bol s tým v pohode. S mojimi deťmi vychádza úplne skvele. Sú z nich kamaráti. Majú skvelý vzťah.

Karin Majtánová strávil Silvester v exotike. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CYKsN3ZKG2l/

Ženy sa o seba prirodzene starajú. Máte aj vy nejaký recept na svieži vzhľad?

Pred rokmi som bola oslovená, aby som vyskúšala prírodnú kozmetiku, bola som aj na bilbordoch, a to je asi všetko. Mám veľmi výraznú mimiku tváre, takže si na takéto veci musím dávať pozor. Vrásky sú súčasťou môjho života. Prečo by som sa mala tváriť inak. Nechcem to dotiahnuť do štádia, že stará mladou chcela byť. Starnúť treba s gráciou. Je to otrepané, ale je to tak. Čo sa týka postavy, teraz sa cítim výborne. Vyskúšala som asi všetky diéty na svete. Hladovku či rôzne pôsty.

Čo si myslíte napríklad o plastických vylepšeniach? Podstúpili by ste nejaké?

Beriem to úplne normálne. Menšie úpravy sú podľa mňa v poriadku. My, čo nás vidia na obrazovke, to asi vnímame inak. Každý nech sa vo svojom tele cíti dobre. Ak si niekto niečím už aj pomôže, tak nemalo by to byť až tak vidieť. Ak je to veľmi vidieť, tak je to asi prešvihnuté.

Svadba Karin Majtánovej a Petra Kremnického v Bratislave. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Koľko času trávite v kúpeľni?

Keď idem do práce, je to chvíľka, lebo mne tvár nakreslia v práci. Keď som doma, nelíčim sa vôbec. Niekedy sa primaľujem podľa potreby. Záleží mi na obočí, možno jemný lesk, maskara. Niekedy si dám hnedú linku, ale to je tak všetko. 10 minút max. Večer je to na, samozrejme, dlhšie (smiech).

Len nedávno zasiahla Európu hrozná správa. Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Máte obavy, že by sa mohla začať vojna aj na Slovensku?

Akákoľvek vojna je podľa mňa tragédia. Vo vojne neexistuje víťaz a porazený. Vždy si to odnesú obyčajní ľudia. Modlím sa za to, aby vyhral zdravý rozum. Veľa zla a plienenia sa už stalo. Škoda, že si nemôžu sadnúť za jeden stôl a vyriešiť to, vyrokovať. My sa môžeme len modliť, aby kompetentní našli čo najskôr nejaký kompromis.

Máte nejakých známych priamo na Ukrajine?

Nemám nikoho. Ale prežívame to. Niekedy ani nepozerám Televízne noviny a je mi do plaču. Moja sestra rok žila na Ukrajine v Kyjeve. Sama som v Kyjeve aj bola. To bolo asi jediné moje spojenie s Ukrajinou. Je to obrovská tragédia. Je to príšerné. Roky sa bude dávať dokopy, a to nehovorím o ľudských životoch.

Prečítajte si tiež: