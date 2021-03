Hosťujúcim porotcom štvrtého kola bol Viktor Vincze. A ten pri niektorých vystúpeniach iba tajil dych. Doslova najviac zo svojej komfortnej zóny vystúpila Barbora Piešová, ktorá sa premenila na Lady Gaga. ,,Trošku ako travesty šou som bola, ale bola to zábava," reagovala na seba Piešová. Na pódiu sa však v jeden večer vystriedali rovno dve tieto extravagantné speváčky. Aj z Braňa Mosného sa totiž stala Lady Gaga. Pri jeho čísle však išla porota do kolien.

Zuzana Belohorcová sa na pódiu predviedla ako Miro Jaroš. ,,Bolo to milé," reagovali diváci.

Barbora Piešová ako Lady Gaga. Zdroj: tv markíza

V zábavnej šou však došlo aj k smutným chvíľam. Dušan Cinkota si totiž do tohto kola vyžreboval, že sa z neho stane Hana Hegerová. Počas toho, ako nacvičoval svoje číslo, ešte nikto netušil, že táto famózna šansonierka uplynulý týždeň odíde do umeleckého neba. Martin Nikodým tak musel narýchlo nahrať do relácie spomienkovú pasáž. ,,Spomíname na ňu s úctou a láskou a celej rodine a fanúšikom vyjadrujeme úprimnú sústrasť," prihovoril sa Nikodým divákom.

Dušan Cinkota ako Hana Hegerová (†89). Waldemara Matušku si zahral Robo Opatovský. Zdroj: tv markíza

Víťazkou večera sa však stala Evelyn a jej premena na Jennifer Lopez. Všetky vystúpenia si pozrite v našej galérii.