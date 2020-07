Pani Studenková v máji oslávila už 66. narodeniny, no tento vek by ste jej asi iba sotva hádali. Herečka v stredu nakrúcala novú časť relácie RTVS Záhady tela, kde bola v tíme s komičkou a moderátorkou Evelyn. Studenková sa predviedla v trendy šatách s hlbokým výstrihom, no jej hviezdna vizáž odrovnala asi každého. „Wau, akože nádhera, pani Zdenke minimálne 20 rokov dole.“ „Klobúk dole! Pani Zdenu som najprv ani nespoznala.“ „Wau, tá Zdena,“reagovali doslova šokovaní ľudia pod ich spoločnou fotkou.

Zdenka nedávno predviedla nový letný účes. Zdroj: Tv JOJ