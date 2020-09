Henrik pred pobytom na Farme prijal pozvanie do internetovej relácie Na gauči s Nasklee. Aj tam sa ,,odhalil“, no v inom zmysle slova. Celé Slovensko si vypočulo zákulisie jeho profesie. ,,Na striptíz chodia ženy, ktorým niečo chýba, všetci vieme, čo... alebo už ich to so starým nebaví. Sú baby, ktoré tam chodia zo zvedavosti alebo čisto len niekoho zbaliť. A niektorým je úplne jedno, ktorého striptéra. Ale chodia aj babičky,“ začal so spoveďou Henrik a detailne opísal, ako to chodí na rozlúčkach so slobodou alebo na súkromných akciách.

Henrika ženy počas vystúpenia zbožňujú. Zdroj: Instagram H.Sz.



,,Kamarátke zavolám, nech vyjde von, niekam ma schová, dám jej hudbu, nech to pripraví a zatiaľ sa prezlečiem. Niekedy hrám policajta, že, baby, vyrušujete, kontrola alebo som opravár. Vypne sa svetlo, prídem so šraubovákom. Ženy začnú vrieskať a už to ide,“ povedal sexi farmár a detailne opísal aj typy žien, ktoré zažil.

,,Sú baby, ktoré sa totálne hanbia. Ale potom sú aj zlé ženy, ktoré ma schválne potkýnajú a strkajú do mňa. Zažil som také, ktoré sa rozplakali, ale zažil som aj také, ktoré... Budúci ženísi by neboli nadšení. Ja ,,tú vec“, ktorú mi spravia, nenavrhnem, ale ony to robia dobrovoľne. Ďalej nech si každý domyslí, čo mám na mysli,“ šokoval farmársky Aquaman. A ako ďalej priznal, najviac zvrhlé vedia byť práve tie, ktoré to hrajú na veľké slušniačky.

Henrik poskytol rozhovor v relácii Na gauči s Nasklee. Zdroj: YouTube



,,Vždy závisí od toho, či dievčatá chodia na miesto, kde ich poznajú, alebo nie. A tam je ten rozdiel, o ktorom sa nahlas nehovorí. Keď sú ženy tam, kde ich nepoznajú, tam sú samy sebou a robia veci, ktoré by nikto na ne nepovedal. A hovoria mi, že ony také veci nerobia, ony také nie sú, to len tu s tebou, to bolo iba náhodou, si môj prvý a také tie obľúbené hlášky. Ale keď sú niekde, kde sú aj muži, tak sa tvária na paničky,“ pokračoval Henrik s tým, že striptízom sa živí od 18 rokov.

Ako často sa však situácia počas striptízu zvrhne? ,,Rozdiel je, keď sú staré dámy na večierku v drahom luxuse, vtedy všetko s úctou, a iné to je, keď je to na chate, kde sú napité 18-ky a je im všetko jedno. Ale aby bolo niečo viac, prvý krok musí spraviť žena. Ale ide aj o to, či ja chcem. Či sa mi páči... Už sa mi stalo aj to, že niečo viac chcela 40-ročná žena a ešte na mňa vybehla, že čo si to dovoľujem, že ju odmietam alebo ju nenechám sa na mňa lepiť,“ dodal Heňo, ktorý si nevie predstaviť, že by sa živil niečím iným.

