Spevák Otto Weiter prežíva najhoršie obdobie svojho života. V stredu ráno prišiel o milovanú manželku Andreu. ,,Zomrela počas spánku. V úplnej tichosti. Otto ju našiel až nadránom, keď už nežila. Stalo sa to v stredu počas noci,“ povedal nám ich blízky priateľ Noro Meszároš. Z jej náhlej smrti sa jej priatelia nevedia spamätať, no najhoršie je na tom jej manžel, ktorý sa psychicky zrútil.

Oto Weiter bol s Andrejkou šťastný. Zdroj: facebook

,,Otto je úplne na dne, tak som mu povedala, že by bolo dobré, keby za ním prišiel nejaký psychológ. Má slabé srdce a ešte takýto šok... Povedala som mu, Otto, zachráň aspoň seba! Andrejku už nezachrániš... Povedal mi, ja už nechcem žiť! Našiel ju ráno, keď sa zobudil. Ležala vedľa neho, nedýchala, tak jej začal dávať rýchlo umelé dýchanie, snažil sa ju oživiť, kým príde záchranka, no už sa jej nedalo pomôcť. Zrútil sa,“priznala Maja Velšicová s tým, že malo ísť o náhlu cievnu mozgovú príhodu. Andrea Fischer bola plná života, čo potvrdili aj ich kamaráti, ktorí s manželmi len pár dní pred jej smrťou boli. Mala veľké plány, na ktoré sa mimoriadne tešila.

„My sme mali veľmi priateľský vzťah. Vždy keď som bol u nich na návšteve, Andrejka mi často tajne šuškala, aby to Otto nepočul. A to vždy kvôli tomu, aby ho mohla niečím prekvapiť. Ona ho veľmi milovala. Keď som bol pred pár dňami u nich, na Ottových narodeninách mi hovorila, aby som si o 2 týždne v sobotu nerobil žiadne plány, že dáme dokopy zopár ľudí a rodinu a urobíme mu párty. Budeme grilovať u nás na záhrade. Dostali nedávno odo mňa gril, takže ho vyskúšame. Pripravíme mu prekvapko a oslávime jeho narodky. Všetci prídeme naraz a on o tom celom nebude vedieť,“prezradil nám Meszároš. Kvôli prípravám na oslavu chcela ísť až do Viedne.

Otto Weiter s manželkou Andreou. Zdroj: Facebook

„Ešte sme si potom šuškali, že musíme zbehnúť do Viedne. Pôjdeme spolu na kávu, vypneme hlavu. Hovorila mi: ,Potrebuje nejaké šaty a aspoň mi poradíš.´ A ešte sme plánovali kaderníka. Mám tam kamaráta a ten by jej spravil pekný účes. Chceli sme to zvládnuť do tej gril párty. Žiaľ, už sme z toho nič nestihli,“ pokračoval so smútkom v hlase Noro. „Otto sa teraz z toho bude musieť najmä spamätať. Je neuveriteľne silný. Zatne sa a ide. Zvládne to,“dodal na záver. Rodina, priatelia a verejnosť sa s Andreou Weiter Fischer rozlúčia dnes poobede na cintoríne v Dunajskej Lužnej.