Buckingham odštartovala svoju spevácku kariéru pred vyše 10 rokmi v SuperStar. Na konte má niekoľko hitov, množstvo koncertov a počas dlhých rokov bola v jednom kolotoči. Zastavila ju až korona, keď sa odsťahovala za rodičmi do Portugalska a dala si pauzu od vystúpení. Fanúšikom sa pravidelne prihovárala cez sociálne siete. Minulý rok v máji priznala, že sa jej zhnusil aj spev. "Pred troma rokmi som postupne začala neznášať svoju prácu. Nikde som to doteraz nepovedala. Bolo to pre vyhoretie, do ktorého som sa dostala, dlhé roky som to preháňala, nevenovala som sa zdraviu, psychickému aj fyzickému. Začala som neznášať chodiť do štúdia, neznášala som obliecť sa a ísť do auta a na koncert. Pre umelca je to veľmi smutná vec. Mala som v sebe obrovský konflikt. Dokonca kamaráti videli na mne, že tam niečo nesedí,” prekvapila vtedy Celeste v živom vysielaní na Instagrame.

Máj 2022: Celeste Buckingham sa vrátila na Slovensko a doslova žiari. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cd-0Ih0oitr/

Netajila sa ani tým, že mala psychické problémy. "Myslím, že teraz sa blížim k takej rovnováhe, čo sa všeobecne týka môjho života, aj môjho fyzického aj psychického zdravia a zároveň Madeira a život v Portugalsku ma naučil jednu takú základnú vec a to je, nebrať samu seba tak vážne a zároveň aj život nebrať až tak vážne. Treba si ho užiť a nájsť si v každom dni aspoň 5 minút vnútorného aj vonkajšieho pokoja," prezradila minulý rok v novembri, keď sa po dlhej dobe vrátila na Slovensko. Odohrala niekoľko koncertov a naposledy vystúpila aj na odovzdávaní cien SOWA, kde si strihla duet s Adamom Pavlovčinom.

Galavečer Social Awards Slovakia "SOWA" v Bratislave. Na snímke Adam Pavlovčin a Celeste Buckingham. Zdroj: EMIL VAŠKO

V stredu zavítala aj na predpremiéru a krst nového videoklipu mladej speváčky Ronie. Keď sa však zjavila vo dverách, ľuďom takmer padli sánky. Viacerí sa museli viackrát presvedčiť, či je to skutočne Celeste. Speváčka sa ukázala s dlhými svetlými vyrovnanými vlasmi a ofinkou. A vďaka blond hustej parochni vyzerala ako celkom iná žena. "Pohrali sme sa s vizážistom Tomášom a bola som na chvíľu za blondínu. Ďakujem Ronie a Kristy za pozvanie na krst klipu. A ja sa zároveň lúčim s vami na chvíľu, už som na letisku a čaká ma Madeira. Ďakujem Slovensko, bolo to skvelé, ako vždy," napísala speváčka na sociálnej sieti.

