Šporťák Marcel Merčiak vybuchol v čase, keď sa konal zjazd mužov v nedeľu ráno. "Prečo ste ma tak zarezali do p..i. Prečo ste ma tak zarezali, keď vidíte, že je tam 13:00 do p..e a necháte ma k......u povedať," povedal Merčiak. Komentátor sa sťažoval sa na komunikáciu s Bratislavou. "Krista Boha vám do p..e. Už som naozaj nasratý do p..e. Skončí vstup, osemkrát sa niečo pýtam, do p..e a vy mi neviete povedať k...a ani mäkké f," pokračoval vo svojom škandalóznom výstupe komentátor. Video s jeho spršťou škaredých slov sa v nedeľu večer šírilo po sociálnych sieťach doslova rýchlosťou blesku.

"Od včera po internete koluje nahrávka, ako Merčiak z Pekingu vulgárne nadáva kolegom na Slovensko za ich profesionálnu chybu. Ak som správne pochopil, tak to bolo mimo éter a pôvodne to počuli len tí, ktorým to bolo určené. Pre mňa najväčším svinstvom a hlavnou nechutnosťou hodnou odsúdenia, nie je vulgárnosť nahrávky, ale to, že to nejaký hovnivál nahral a dal von. Zaslúžil by si nakopať a okamžite vyhodiť z práce," napísal spevák Marián Greksa na svojom Facebooku v pondelok ráno. A nebol jediný. Merčiakov vulgárny monológ komentujú viaceré známe tváre, medzi nimi aj politik a podnikateľ Boris Kollár.

"Aspoň vieme, že aj Merčiak je len človek a teraz odkaz pre všetkých hejterov - dajte si ruku na srdce. Vám sa to nikdy nestalo v súkromnej komunikácii prípadne v aute ak vás niekto totálne naštve? Proste mu rupli nervy a vyventiloval sa. Za mňa je Merčiak jeden špičkový športový komentátor a tento úlet mu rád prepáčim lebo hoďte kameňom, kto ste bez viny a kto ste nikdy v živote nevybuchli a nezanadávali ste si. Pán Merčiak, musím uznať, že aj keď p**ujete, máte skvelú kadenciu a viete poslucháča zaujať. Myslím, že ste sa u nás na Slovensku stali druhýkrát nesmrteľný. Za mňa ste skvelý moderátor a budem vás mať stále v účte. (Inak toto nebolo vo vysielaní, ale poriadny ľudský odpad to zverejnil, aby Merčiaka poškodili. Toto sa medzi kolegami nerobí.)," napísal Kollár na Facebooku.

Jeho vulgárny prejav okomentovala aj manželka Juraja Čurného Andrea: "Marcel je nosná tvár, nosný hlas. Profesionál každým kúskom svojej osobnosti. Totálna chodiaca encyklopédia športu. Neexistuje nikto na Slovensku, kto by tak všestranne ovládal viacero športov. Tomu predchádza príprava a sústredenie. Maximálna príprava a maximálne sústredenie. Podobne ako u vrcholových športovcov. Marcel vykonáva službu verejnosti a je si toho (aspoň podľa môjho poznania situácie) vedomý." Krátko na to sa k nej pridal aj samotný Juraj.

"Vždy budem tvrdiť, že na (celom) kontexte záleží, preto by som si (v tomto konkrétnom prípade) rád vypočul nielen ten dvojminútový “záver” ale aj 15/30/60 minút pred ním - aby som dostal odpoveď na otázku čo predchádzalo tomuto Marcelovmu výbuchu / možno by v rámci celého kontextu vyznel inak ako keď poznáme iba ten. Na margo vulgarizmov: práve čítam knihu denníkov Milana Lasicu (V krátkosti), v ktorých bez váhania a opakovane siaha do najkratšieho slovníka slovenského jazyka / a musím povedať, že ho to v mojich očiach ešte viac “poľudšťuje”. Čo sa doma uvarí, to sa má doma zjesť/platí to o futbalovej šatni a aj o ľubovoľnom pracovnom kolektíve - pretože nikto iný nemá šancu poznať celý kontext. V tomto prípade sa všetko malo uvariť a zjesť v rámci RTVS - nie na verejnosti, nie vystrihnutým kúskom z celku," vyjadril sa.

Merčiaka sa zastali aj ďalší známi speváci. "Ak bude Marcel Merčiak odteraz takto komentovať, tuším začnem pozerať šport. MM rulezz?" regoval spevák Vratko Rohoň. "Inak ja tiež v práci riadne nadávam. A vlastne aj na tenise aj na drinku s kamošmi, za volantom, na benzínke, keď si niekto predomnou objedná hotdog a vlastne aj pred mamkou mi ujde niekedy. Nahrávku Merčiaka zverejnil nahnevaný kolega - nejaký ko**t asi alebo čo," napísal Jakub Petraník na Facebooku.

