Erika, ktorá po dieťatku dlhé roky túžila, rodila cisárskym rezom a rodičia teraz všetku pozornosť venujú ich milovanej Elle. Od pôrodu prešli už skoro dva mesiace, ako to s odstupom času Števo zvláda? „Teraz si túto rolu doma užívam naplno. Pre koronu je trošku menej roboty, a tak mám viac času. Sme spolu 24 hodín denne v trojici. Je to naozaj veľmi príjemné. Jediná vec, ktorá sa zmenila, je to, že nemôžem mať dopoludnia žiadne stretnutia, lebo to ešte spíme. Prvýkrát po 40 rokoch som začal chodiť spávať pred polnocou, keď malá zaspí. Obom sa nám s Erikou zmenil životný rytmus, ale je to fajn,“ pochvaľoval si Štefan, ktorý má s prvou manželkou Dagmar dcéru Lindu a s herečkou Zuzanou Tlučkovou dvoch synom Lukáša a Tomáša, no ako priznal, starostlivosť o malé dieťatko mu problémy nerobí.

Čerstvý štvornásobný otecko Štefan Skrúcaný. Zdroj: Norbert Skaličan

„Náročnejšie ako pred rokmi, keď som mal malé deti, to nie je. Vtedy som to bral s takou samozrejmosťou a často som to nechával na manželky, mamy a svokry. Teraz sme v tom v podstate sami dvaja. Celé si to viac užívam aj s viacnásobným vstávaním. No keď príde viac práce od septembra, budeme to musieť inak kompenzovať,“ pokračoval Skrúcaný, ktorý si zaspomínal aj na prebaľovanie v minulosti.

Erika Judinyová a Štefan Skrúcaný Zdroj: Emil Vasko

„Plienky sú teraz pohoda. Ja som ešte mal prvú dcéru Lindu v čase, keď sa deti balili do takých tých látkových plienok. A tuším prvé tri mesiace sa museli dávať dve tie plienky, kvôli nožičkám. A potom sa zistilo, že je to úplná blbosť. Tomu sa hovorí ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku,“ vtipne poznamenal štvornásobný otecko. A keďže len pred pár dňami prekvapila tehotenstvom aj 51-ročná politička Monika Beňová (51), vyjadril sa aj k nej.

Europoslankyňa Monika Beňová čaká svoje druhé dieťa. Na fotke je s ňou jej syn Martin. Zdroj: Archív

„Počul som o tom. S Erikou sme sa o Monike ešte nebavili. No ja fandím každému novému životu. A fandím najmä ženám, nech si so svojím súkromným životom a telom robia, čo len chcú, a nech im nikto do toho „nekafre“, napriek všetkému,“ dodal.