Náhla smrť herca Štefana Kožku († 66) jeho rodinu a kolegov šokovala. Dcéry stále nechápu, čo sa mohlo stať a celú vec dali prešetriť. Minulý rok sa sám presťahoval do maďarskej dedinky Rajka a v dome ho našiel sused.

Herec Štefan Kožka bol dvakrát ženatý. Prvou ženou bola Iveta Mandžárová a druhou Zuzana Skopálová. Ani toto manželstvo však nebolo harmonické. V decembri 2015 Slovenskom obletela šokujúca správa. Kožka, podgurážený alkoholom, napadol manželku s nožom v ruke. Zasahovať u nich doma musela dokonca polícia. Po incidente nejaký čas bývali spolu pod jednou strechou, no nakoniec išli od seba.

Premiera muzikalu IAGO v Bratislavskom divadle Nova Scena Zdroj: Emil Vasko

Herec sa preto minulý rok presťahoval do domu v maďarskej dedinke Rajka. Tam ho našiel v pondelok sused. „Je to pravda, našiel ho sused v pondelok okolo obeda. Ležal doma. Jeho známy do domu vošiel preto, lebo ho už pár dní nevidel a mal zlý pocit a obavy,“ prezradil nám náš zdroj. Od pondelka tak začali pred Kožkovým domom pribúdať zapálené kahance a sviečky. Ľudia ich umiestňujú pred domom na plote, aby si takto uctili jeho pamiatku.