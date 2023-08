Nie je žiadnym tajomstvom, že veľkú oporu robí hercovi jeho druhá manželka Janka. Spoznali sa ešte v roku 2002. „Zoznámili sme sa pri autohavárii. Ponáhľal som sa práve do televízie a pri bratislavskom PKO dávalo predo mnou auto prednosť električke. Musel som zabrzdiť a za mnou niekto neubrzdil – silno do mňa nabúral,“ prezradil v minulosti Landl. „Z auta, ktoré do mňa nabúralo, vyšla uplakaná dievčina. Miesto nadávania som ju začal objímať a utešovať a bol som rád, že sa jej a jej synovi nič nestalo. Plechy sa predsa opravia, podstatné je, že sme v poriadku a nič sa nestalo,“ opísal kedysi, ako ho zasiahol Amorov šíp.

Matej Landl Zdroj: archív

No a ten vydržal už 20 rokov. „Oslávili sme s Jankou 20. výročie našej svadby na Korzike. Stále je to super,” zveril sa Landl na Instagrame a zverejnil spoločné zábery. Jeden z nich ich zachytáva na skale pri mori v objatí. Ale im to pristane, čo poviete?