„Občas sa nám v živote stáva, že nemôžeme mať všetko, čo chceme a viac faktorov hrá proti nám ako s nami aj vtedy, ak ide o tak peknú vec, ako je láska,“ hovorí Bezdeda, ktorý bol inšpirovaný pekným príbehom zo života. "Najkrajšie piesne píšu denno denne zážitky a čím sú silnejšie, tým sa ľahšie píšu skladby inšpirované nimi," dodal.

Tomáš Bezdeda vypustil do sveta nový klip "Ako sa máš". Zdroj: bezdeda, klip,

Za Tomášovým novým songom je hlboký cit k žene. "Je to inšpirácia zo života. Keď si tu pesničku vypočujete, každý sa tam nájde. Každý z nás niečo také zažil, že sa do niekoho zaľúbil a chcel mať niečo, čo mať nemôže. Lebo je tam viac faktorov, ktoré boli proti tomu, aby som bol s dotyčnou osobou. Ale aspoň mám peknú pesničku, lebo inšpirácia je pre umelca veľmi dôležitá," prezradil nedávno spevák pre jojkársky Top Star. A dotyčná vie, že je o nej tá pesnička? "Myslím si, že nás teraz aj pozerá a chcem jej poďakovať za inšpiráciu," dodal so smiechom Bezdeda, ktorý pôvodne plánoval natočiť aj klip v Bratislave, no nakoniec to dal dokopy "len" v štúdiu kvôli situácii okolo koronavírusu.