Ikonický hudobník Ladislav Štaidl (†75), ktorý zomrel pred rokom, na konci januára 2021, nikdy nemal o ženy núdzi. Napriek tomu, že bol do roku 2001 ženatý s právničkou Annou (74), udržoval paralelný vzťah so speváčkou Ivetou Bartošovou (†48). A okrem toho vraj jeho posteľou prešla i v tom čase mladučká Darinka Rolincová (48).

O Štaidlovi sa šírili reči, že zviedol snáď každú peknú ženu, s ktorou kedy spolupracoval. Bartošová, ktorá v roku 2014 dobrovoľne ukončila svoj život pod kolesami vlaku, to aj potvrdila vo svojej škandalóznej knihe "Neměla jsem se narodit". Tam popisovala, ako si Štaidl užíval s mladučkou, v tom čase ešte neplnoletou speváčkou Darou Rolins.

Prvým mužom života speváčky s hitom "Zvonky štěstí" tak bol ženatý skladateľ Ladislav Štaidl. „Veľký milostný príbeh som prežil s Darinkou Rolincovou v dobe, keď som sa prestal deliť o posteľ so svojou ženou,“ priznal kedysi v knihe Víno z hroznů. „Najskôr ma to dievčatko ,,uhranulo" obrovskou dávkou muzikálnosti, neskôr tiež nečakanou sexualitou,“ popísal hudobník detailne. Daru to však nepotešilo a vzťah vždy popierala. Dôvodom ich rozchodu bol veľký vekový rozdiel. V roku 2014 však opäť ožil ich románik, keď o ňom nahlas hovoril samotný Štaidl. Kauza okolo Dary Rolins a Ladislava Štaidla vykopala medzi oboma aktérmi vojnovú sekeru. Zatiaľ čo skladateľ veselo na verejnosti vtedy opisoval milostnú aférku so speváčkou v čase jej neplnoletosti, Rolins ho obvinila, že si na jej mene robí promo. A tentoraz ho speváčka vôbec nešetrila.

„Už je to tu zase? Veď to je asi 15 rokov stará historka, ktorá je zrejme jediným spôsobom tohto pána, ako udržať svoje meno v povedomí,“ povedala najskôr pokojne Dara. Potom však prišla spŕška kritiky na Štaidlovu hlavu. Románik so Štaidlom, starším o niekoľko desiatok rokov, rázne popiera a už aj predstava na zblíženie s ním ju desí. „Veď bol pomaly dôchodcom a ja dievčatkom, keď ako on tvrdí, so mnou spal. A teraz, keď som mamou, sa mi tá predstava zdá ešte nechutnejšia,“ nešetrí vytrvalého obdivovateľa Rolins.

„Nech si hovorí, čo chce a nech mu články, kde prebehne jeho meno, prinesú uspokojenie, ktorého sa mu zrejme dlhodobo nedostáva. Túto absurditu nebudem viac ani komentovať,“ poslala následne odkaz „Láďovi“ Dara. „Premýšľam, čo vedie chlapa k zoznamom svojich úlovkov aj v prípade, že ide o pravdu. Niečo také prízemné nespraví chlap – frajer. Je to akt hodný niečoho, čo stojí na konci potravinového reťazca,“ dodala v tom čase na záver Rolins.

Štaidlovými milenkami trpela jeho žena Aňa. „Často som za ním prišla do Jevan točiť a Darinka vyšla z izby vyspinkaná, vyfúkané vlásky… a Láďova manželka Aňa bola totálne namol. Tam sa diali strašné veci. On si tam normálne vodil iné ženské… Musela strašne trpieť. Láďa mal niekoľko mileniek súčasne. V tej dobe som to iba sledovala a hovorila si: Preboha, to je niečo strašné...“ Štaidlovu posteľ podľa nej vraj okúsila aj herečka Mahulena Bočanová. „Hovoril mi o tom,“ tvrdila Bartošová.