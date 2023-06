Všetko mu tolerovala, obskakovala ho, vychovala ich spoločné deti. To je bývalá manželka jedného z najväčších českých hudobníkov Ladislava Štaidla Áňa. Prednedávnom prijala pozvanie do tolkšou FACE TO FACE, kde opísala ich život bez akýchkoľvek príkras. „Ja som ho zo začiatku nechcela. On ma stále oblboval, chvastal sa tým, čo má a koho pozná. Mne to bolo jedno. Prišiel mi oplzlý. Na našom prvom rande ma zobral na obed a potom v parku na lavičke zaspal. Už vtedy som vedela, že je ako bábätko. A taký aj ostal. Musela som sa o neho starať. Robiť mu raňajky do postele. V našej domácnosti som bola kuchár, stavbyvedúci, chyžná, opatrovateľka. On to bral ako samozrejmosť,” rozhovorila sa. „Ja som dokonca svadbu nikdy ani nespomenula, všetko to chcel on,” pokračovala.

Anna Štaidlová a Ladislav Štaidl boli manželia až 26 rokov. Zdroj: Blesk, archív

Povaha jej zaručila pokojný život, i keď mnoho ľudí tomu dodnes nerozumie. „Keď odišiel na 3 týždne koncertovať, nemala som čas riešiť, čo robí. Žiadnu neveru som neriešila. Ani Zelenkovú. Iba mi povedal, že s ňou spávajú všetci a tam to pre mňa končilo,” ľahostajne poznamenala. Najznámejší románik Štaidla bol však s mladou Ivetou Bartošovou, s ktorou mal syna Artura. „Keď už bolo známe, že má Ivetu, tak som mu povedala, aby sme sa teda rozviedli. Odfrkol mi na to ‚Nie, nájdi si aj ty niekoho‘. On dobre vedel, kebyže sa rozvedie so mnou, Iveta by si ho hneď chcela uchmatnúť a to by bol jeho koniec,” priznala a dodala: „Napriek ich romániku trávil každý víkend doma, so mnou a s deťmi.”

Ivete Bartošovej naštartoval kariéru Láďa Štaidl, ktorému porodila syna Artura. Zdroj: Blesk, archív

Áňa sa netají tým, čo si o Ivete myslela. Označila ju za primitívnu a dodnes sa čuduje, ako mohol jej správanie akceptovať. „Ona ho citovo vydierala. Nechcel s ňou deti, to jej aj povedal. On mal v tom čase už 3, to mu stačilo. Dvakrát ju poslal na potrat a na tretíkrát ho už oklamala, že berie antikoncepciu. Nakoniec jej ani peniaze na to dieťa nedával. Bola to zlatokopka.” Zároveň dodala, že jej v istej miere bola aj vďačná, keďže ju zbavila povinností.