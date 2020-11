Daniela Nízlová (34) je od januára tohto roku šťastnou mamou malej dcérky Lindy, ktorú má so snúbencom, futbalistom Stanislavom Lobotkom (25). Dvojica spolu žije v talianskom Neapole. Nedávno ale zistili, že ich dom má závadu a tak si museli hľadať nové bývanie. Aktuálne sa už presťahovali a tú sú prvé zábery z ich nového hniezdočka.

Daniela Nízlová nedávno letela takmer po troch mesiacoch, ktoré strávila na Slovensku, naspäť do Neapola, kde žije s Lobotkom. No vtedy ešte zrejme netušila, čo ju čaká. Medzičasom prileteli za ňou opäť aj jej rodičia a speváčka sa vtedy zverila na svojom Instagrame, že ich čaká veľké sťahovanie. Luxusný dom s krásnym bazénom je tak už od tohto víkendu minulosťou. Daniela sa so svojou rodinkou už presťahovala. A pomohla jej s tým aj jej sestra, dvojička Veronika, ktorá je tam u nej už približne dva týždne. Tá v sobotu uverejnila na Instagrame, že už sú presťahovaní a pochválila sa zábermi, kde v pozadí vidno krásny bazén.

Daniela opustila tento dom. Zdroj: instagram D. N.