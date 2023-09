Sem-tam sa aj Amorov šíp pomýli. To však neplatí v prípade potetovaného fešáka Sandra a Natálie, ktorá si vďaka Love Islandu vyslúžila prezývku Stifflerova mama. Žiaľ, ani jednému z nich sa vo vile lásky nepodarilo nadviazať plnohodnotný vzťah, a tak museli šou opustiť. Vyzerá to tak, že na vine však neboli oni, ale nekompromisné pravidlá, pretože po návrate domov sa holubičky, ktorých rozdelil príchod nových „bombshellákov”, stretli pri prvej príležitosti a rovno si naplánovali aj rande.

Smutná rozlúčka v Love Island. Zdroj: VOYO

„S Natálkou by som to určite chcel skúsiť, keď to vo vile nevyšlo. Ideme spolu na rande. Cítim, že to bude v pohode, ona je rovnaká strela ako ja. Aj vo vile sme si rozumeli, na nič sa nehrala, prišla mi v reáli úplne rovnaká,“ prezradil Sandro pre nova.cz. Nádejne to vidí aj nežnejšia časť dvojice, ktorá vilu opustila len nedávno. „So Sandrom to vyzerá dobre. Je možné, že niečo vznikne,“ uviedla Natália. Nateraz nie je isté, ako to holubičky medzi sebou majú, ale zdá sa, že tento rok Love Island vyprodukuje viac párov, ako sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Prečítajte si tiež: