"Dnes nás navždy opustil po tragickej nehode môj brat Boris. Mali sme konečne po tridsiatich rokoch spoločnú budúcnosť ešte len pred sebou. Ostaneš moja najväčšia inšpirácia v živote. Ďakujem za všetko. R.I.P. With love, Mario," napísal vo štvrtok podvečer odkaz milovanému bratovi Mário na svojom Facebooku. Podľa policajnej správy, ktorú rodina obdržala, príčinou smrti mal byť infarkt. Pani Velšicová sa vyjadrila aj pre markizácku Smotánku, že jej milovaný syn mal nehodu a pravdepodobne mu počas jazdy prišlo zle a dostal infarkt.

Maja Velšicová prežíva najhoršie obdobie života. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

"Je to strašné. Polícia našla roztrieskané auto a v ňom bol môj syn Boris. Stále neviem, čo sa presne stalo, polícia to prešetruje. Musím povedať, že sa z toho neviem spamätať. To je najhoršie v živote, keď matka prežije svoje dieťa. Nič vás v živote neupokojí, je to niečo strašné," prezradila nám zničená Velšicová, ktorá je zo straty jej milovaného syna Borisa stále otrasená a iba ťažko hľadala slová. Oporou jej je v týchto ťažkých časoch, ako nám povedala, jej starší syn Mário.

