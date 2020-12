„Ahojte, som Štefan, mám 66 rokov a mám Covid. Nie, nerobím si srandu, vážení, je to naozaj vážne, lebo za posledné štyri dni som zažil toľko bolesti, že som mal chuť to všetko skončiť. Prosil som Pána Boha a všetkých svätých, nech ma už konečne zoberú z tohto sveta. Vykašľali sa na mňa. Asi so mnou majú ešte iné zámery,” hovoril Kožka iba pár dní pred smrťou vo videu, ktoré zverejnil v utorok portál topky.sk. „Ľudia, prosím, berte to s úplnou vážnosťou,” prosil všetkých herec so stíšeným hlasom, pričom je vidieť, že bol so silami naozaj v koncoch. Kožka natočil video u neho doma v posteli s kapucňou na hlave.

Mirka Partlová a Štefan Kožka. Zdroj: Instagram M. P.

Herec vo videu ďalej opísal svoje príznaky choroby. Spomenul bolesti na pľúcach a neustály kašeľ, ktorý mu bránil v spánku. Keď vraj zaspal, dlho to netrvalo a opäť ho zobudil ťažký kašeľ. Veľa toho posledné dni nenaspal. Video nakrúcal v čase, keď sa chystal ešte minulý štvrtok podstúpiť ďalší test. „Ak sa mi nerozpadnú pľúca, tak sa vidíme,”uviedol herec na záver.