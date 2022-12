Legendárnu ruskú rozprávku Mrázik o krásnej a dobrosrdečnej Nastenke pozná každý. Známe postavičky a dialógy doslova zľudoveli a Vianoce bez nich si nevieme ani len predstaviť. Diváci sa však zakaždým najviac tešia práve na zlú Marfu, ktorú stvárnila ruská herečka Inna Čurikovová (79). Tá pred pár rokmi otvorene porozprávala, ako to prebiehalo počas natáčania.

Rozprávková Marfa sa narodila 5. októbra 1943 nedaleko ruského mesta Ufa. Neskôr sa presťahovala s matkou Elizavetou, ktorá pracovala ako biochemička, do Moskvy. Bez otca. Michail Čurikov vyučoval na poľnohospodárskej fakulte a zúčastnil sa aj bojov počas druhej svetovej vojny. Podľa všetkého sa s Elizavetou rozišiel krátko po tom, čo Inna prišla na svet.

Už ako malá školáčka si Inna zmyslela, že bude slávnou herečkou. Podobné myšlienky má síce mnoho detí, ale roky išli a Inna sa k svojmu snu upínala stále pevnejšie. V 12 rokoch dokonca dostala prvú filmovú úlohu v dráme Matka. Potom ale prišiel šok.

Pri skúškach na slávnu hereckú školu pohorela. Komisia ju vyradila pre nedostatok talentu. Inna začala strašne plakať, takže sa nad ňou profesori zľutovali a nakoniec jej doporučili aspoň herecké učilište. A práve tam ju objavil známy rozprávkový režisér Alexandr Rou. Inna neskôr spomínala, že ju do Mrázika vybral aj preto, že sa na konkurze priznala, že dokáže zubami lúskať orechy. Režisérovi sa to natoľko zapáčilo, že ju zaradil do filmu. Dievča bolo najprv nadšené, pretože dostala prvú veľkú rolu. Veľmi skoro však prišlo vytriezvenie.

