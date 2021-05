Útoky na komičku Simonu Salátovú začali po tom, čo do Silnej zostavy prijala minulý štvrtok pozvanie Dominika Cibulková (31), ktorá pred kamerami obhajovala svoju nedávnu dovolenku na Maldivách. V živom vysielaní nastala ostrá diskusia a znechutená tenistka sa na ďalší deň obula do stand up komičky Simony Salátovej. Nelenil však ani raper Rytmus, ktorý však mamu malého syna nechutne ponížil na sociálnej sieti. "Ľudkovia, buďme spolupatriční, načo si kupovať jedny veľké šaty, keď z nich môžeš ušiť šaty pre 20 bezdomovcov," napísal Rytmus na Instagrame a zverejnil aj fotku Salátovej. Raper snímku upravil a postavu komičky zväčšil tak, že pri stole vyzerala ako veľryba.

Najnovšia téma Silnej zostavy bolo práve zosmiešňovanie ľudí na základe ich vzhľadu. ,,Simonka, ako sme videl v tom krátkom vstupe, teba sa zosmiešnenie priamo dotklo po odvysielaní jednej z našich epizód. Ako ťa to zasiahlo?" opýtala sa na začiatok Veronika svojej kolegyni Simony. ,,Tak mňa to zasiahlo veľmi, okamžite som prešla na drastickú diétu. Ja si nechám rada poradiť od ľudí, čo sú úspešní v šoubiznise, takže zobrala som si to k srdcu," so smiechom reagovala komička. ,,Ja začínam na takéto veci reagovať iba s humorom, lebo pokiaľ sa dostávame do debaty, kde sa hovorí o nejakých fyzických veciach, tak to sme na základnej škole," pokračovala už vážne.

,,Treba povedať, že Rytmus povedal, že on ťa nehanil za tvoje telo, že on si iba urobil žart a ty ako komička by si to mala vedieť spracovať a on aj seba zväčšil na tej fotke. Berieš takúto argumentáciu?" zisťovala ďalej Ostrihoňová.

,,Ani nie, pretože ak si na vtip musíš upraviť realitu, aby ti do neho sedela, tak to nie si moc dobrý rozprávač vtipov," reagovala Salátová. ,,Na stranu Rytmusa sa však postavila stovka tisícka ľudí, ktorí mi písali tieto veci. To bol neúnosný tlak, keď ti chodí stovka správ denne a všetci majú tento istý podtón a ty sa potom topíš v tej kaluži, že ako sme sa dostali do takého štádia. Väčšinou boli také, že začni cvičiť, rob so sebou niečo a ostatné nemôžem rozprávať, pretože sme v televízii," šokovala Simona.

