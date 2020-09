Daniela Kralevich nie je v šoubiznise žiadnym nováčikom. V minulosti sa zúčastnila na súťaži Miss, v roku 2007 začala následne v Bratislave organizovať rôzne módne prehliadky, navrhuje šaty, pod vlastnou značkou predáva luxusné kožušiny, kabelky a minulý rok vybudovala súkromnú pláž na Zlatých pieskoch. A to nie je všetko. Po smrti svojej kamarátky Andrey Fischer († 47) podala pomocnú ruku vdovcovi Ottovi Weiterovi. Niekoľko dní sa o neho starala, nosila mu jedlo a pomáhala mu prekonať ťažké životné obdobie.

Otto Weiter v sprievode Daniely Kralevich ide na hrob svojej zosnulej manželky Andrey Fisher do Dunajskej Lužnej. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

Málokto však vie, že v roku 2008 začala okrem toho podnikať aj s moderátorom Štefanom Skrúcaným. Spoločne vlastnia firmu Katana media, ktorá má v predmete podnikania uvedené množstvo činností ako napríklad kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, reklamné a marketingové služby či fotografické služby. Podľa dostupných informácií eseročka ešte stále funguje.

Moderátor Štefan Skrúcaný. Zdroj: Norbert Skaličan

A to nie je jediná vec, ktorá dvojicu spája. V pondelok, 21. septembra, veľké terénne auto Daniely Kralevich zrazilo na priechode pre chodcov vietnamskú študentku Linh († 18). A smrteľnú nehodu spôsobil aj Štefan Skrúcaný. Stalo sa to 11. júna 2004, keď v Považskej Bystrici zrazil na priechode dôchodkyňu, ktorá, žiaľ, nehodu neprežila. Zabávač na túto tragédiu už nikdy nezabudne. "Drobná nepozornosť, zlá viditeľnosť, vkročenie do vozovky, nechcem ísť do detailov a vôbec sa nechcem vyhovárať. Bola to nešťastná náhoda,“ povedal v spovedi pre JOJ-ku.

Štefan Skrúcaný: Prosím, miernime zlobu a hnev

„Chcel by som hlavne vysloviť hlbokú sústrasť rodine mladej Linh, ako aj celej vietnamskej komunite, ktorá je tým najlepším príkladom bezproblémovej a pozitívnej integrácie cudzincov nielen na Slovensku, ale na celom svete. Na druhej strane, prosím, miernime zlobu a hnev. Je to mimoriadne smutná a tragická udalosť, ale pamätajme, že sa to môže stať o hodinu, o deň komukoľvek, kto si práve sadá za volant. Čo sa našej ,firmy´ týka - je to v podstate spiaca sro-čka, ktorá nevykazuje žiadnu činnosť a ja v nej zotrvávam len ,vďaka´ svojej lenivosti obehnúť zopár úradov,“ reagoval Štefan Skrúcaný.

