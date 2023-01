Spisovateľka Petra Nagyová Džerengová nenakupuje oblečenie, kabelky, topánky ani šperky. Len nutnosti. Prečo sa tak rozhodla, porozprávala v makrizáckom Teleráne. ,,Prišlo to tak odrazu. Bolo to možno rozvodom, sťahovala som sa a mala som toľko vecí, že človek z toho chytil hotovú averziu a stále som mala pocit, že vyhadzujem, vyhadzujem a stále tých vecí pribúda. Povedala som si, že mám plnú skriňu a neviem, čo na seba. Každé ráno tam stojím a potom aj tak siahnem po nejakom obľúbenom kúsku. Tak som si povedala, že idem do toho a nebudem si nič nakupovať. Bol to rok 2020, dosť mi to uľahčila korona, pretože sme všetci chodili v teplákoch a sedeli doma,” priznala Petra.

Okrem toho predstavila aj svoju novú knihu Kedy ak nie teraz. Zdroj: TV Markíza

„Cítim sa lepšie a dokonca som si to predĺžila aj na druhý rok a tretí rok. A keď som chodila s dcérami po výpredajoch a cukalo ma, že to je pekné, to by sa mi zišlo, povedala som si, nie, načo – a počkala som ich vonku. Druhý rok som poprosila mamu, nech ide s dcérou nakupovať, a ten tretí rok som získala až averziu proti tým obchodom. Prišla som teraz do nákupného centra a pýtala som sa sama seba, čo robia tí ľudia! Milióny ľudí, to nemajú nič iné na robote, len chodiť po obchodoch? Takže už si nemusím dávať detox, pretože som mimo toho,” dodala.

