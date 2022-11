Nagyová-Džerengová napísala niekoľko románov pre ženy a zopár kníh pre najmenších. Bola viceprimátorkou Bratislavy aj manželkou exministra životného prostredia Józsefom Nagyom, s ktorým sa po dvadsiatich rokoch manželstva rozviedli. Nového, budúceho manžela Tibora stretla, keď mala rok po rozvode. Spoznala ho v luxusnej reštaurácii, okolo ktorej mama štyroch detí denne prechádzala.

Petra Nagyová-Džerengová Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

On ju viackrát pozval na kávu a raz napokon súhlasila, aby podľa jej slov nepôsobila namyslene. Nechcela sa totiž vrhnúť do vážnejšieho vzťahu. Bránila sa mu a rovnako aj citom, ktoré už dlho nezažila. „Nebola som zvyknutá, že sa ku mne niekto správa ako k princeznej, ktorú by nosil na rukách. Takže aj keď sme sa začali stretávať, po čase som cúvla. Našťastie sa nevzdal,“ priznala pred letom pre PLUS 7 DNÍ.



Čím viac času Petra s Tiborom trávila, tým jasnejšie si uvedomovala jeho kvality a lásku, ktorou ju zahŕňa. A po pár rokoch stretávania sa netajil tým, že by si ju rád vzal za ženu. Romanticky ju požiadal o ruku, keď raz boli spolu na ich obľúbených bicykloch. Do 9 mesiacov nasledovala svadba. V máji 2022 si po piatich rokoch povedali svoje "áno". Pár mesiacov po svadbe však spisovateľka najnovšie priznala, že pár mesiacov pred svadbou sa rozišli. Dôvodom bolo to, že mu povedala, že už nechce mať ďalšie deti. Tak sa s ním rozišla, aby si našiel inú, ktorá mu dá spoločné dieťa.

"Mala som jasno v tom, že čas, keď som rodila a vychovávala, je za mnou. Mám už svoj vek, teraz prišiel trochu egoisticky môj čas. Tibor by bol skvelým otcom, kam príde, deti ho milujú. Aj preto som sa s ním rozišla, aby si našiel ženu, ktorá mu porodí dieťa. Lenže po siedmich mesiacoch sme sa dali opäť dokopy. Presvedčil ma, že som ženou jeho života a nechce ma stratiť. Dnes to má uzavreté, hovorí, že si počkáme na vnúčatá. Asi to tak malo byť. Keď sme začali spolu chodiť, mal 38 rokov, a dovtedy nenašiel ženu, s ktorou by mal deti. Nevyrastal v ideálnej rodine, nemal to ľahké, možno sa podvedome obával, či zvládne tú svoju," prezradila Petra v aktuálnom vydaní týždenníka Šarm.