Hovorí sa, že niekedy sú slová zbytočné. No niekedy práve pár milých slov dokáže spraviť veľa. Spevák Tomáš Bezdeda prichádza s novou piesňou – PÁR SLOV - ktorá reflektuje vzťah dvoch ľudí. „Ak sa pýtate, či tým narážam na vzťah dvoch zaľúbených ľudí, tak nie tak úplne. Pokojne to môže platiť pre rodinný či priateľský vzťah, pretože pre každý jeden je komunikácia základ. Viem, je to klišé, no je to tak, a práve o tom je táto pieseň,“ opisuje Tomáš.

Tomáš Bezdeda a Barbora Piešová a ich nové dueto PÁR SLOV. Zdroj: archív Tomáš Bezdeda

Pieseň a videoklip vznikli v spolupráci so speváčkou Barborou Piešovou. Hudbu piesne si zložil sám Tomáš, text napísal Boris Lettrich, ktorý sa v piesni taktiež zaslúžil aj o tóny basgitary, bicie nahral Peter Miháľ, kláves Jakub Dostálek a akustickú gitaru Tomáš Bezdeda.

Videoklip, ktorý pieseň kompletne dopĺňa, je natočený v charizmatickom prostredí krásneho kaštieľa „Châteua Gbeľany“ v malej dedinke blízko Žiliny, ktorý dokonalo zvládol naplniť Tomášovu predstavu o peknom jednoduchom videoklipe, na ktoré sme u neho zvyknutí.