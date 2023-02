Neprešiel ani mesiac, kedy sme písali, že Richard Müller ruší koncerty pre zranenie nohy. Žial, jeho fanúšikovia sa ho tak skoro nedočkajú. Museli ho totiž operovať. "Tak som sa na vás tešil a takto to dopadlo. Minimálne 6 týždňov sa neuvidíme. Želám vám veľa zdravia, lebo to je to najdôležitejšie. A ďakujem doktorovi aj celému kolektívu nemocnice v Dunajskej Strede za skvelú starostlivosť. Váš Richard," napísal spevák na svojom profile na Facebooku.

Richard Müller musel zrušiť koncerty, Dôvodom je zranenie nohy. Teraz má po operácii. Zdroj: Facebook Richard Müller

Následne jeho manažment oznámil zmeny v najbližších jeho koncertoch. "Milí naši priaznivci. Po dvoch týždňoch liečby Richardovej zranenej nohy sa opätovnými vyšetreniami zistilo, že bude potrebná operácia. Všetko dobre dopadlo a momentálne už začala fáza rekonvalescencie. Prípravy tohtoročných koncertov pokračujú ďalej, čoskoro zverejníme konkrétne termíny tohtoročného turné pod názvom ČIERNA LABUŤ BIELA VRANA tour 2023. Aktuálne dva koncerty, ktoré sa mali uskutočniť tento víkend v Žiline a v Nitre odohráme v nasledovných termínoch: Žilina 18.4., Nitra 19.4. Vstupenky zostávajú v platnosti.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť." Spevákovi želáme skoré uzdravenie!