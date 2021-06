Po smrti manželky sa Otto Weiter na niekoľko mesiacov úplne odstrihol od okolitého sveta a dokonca strávil čas na psychiatrii.

Dnes je už z najhoršieho vonku, o čom svedčí ajeho otvorená spoveď vo včerajšom markizáckom Teleráne. Tam priznal, že žiaľ zo straty manželky ho takmer pripravil o život. Dvakrát totiž upadol do kómy. "Tá prvá kóma bola taká, ako normálna kóma, že ešte všetko fungovalo, no pri tej druhej kóme mi začali zlyhávať všetky orgány a dokonca už aj kontaktovali moju rodinu, že teda končím, že už to proste nedám, no ale dal som tom," šokoval všetkých divákov spevák v priamom prenose.

Priznal, že tri mesiace svojho života si vôbec nepamätá. „Vôbec neviem, čo sa dialo. Ja to viem len od lekárov, poprípade od Petry. Vraj som bol medzitým aj hore, dokonca som sa aj rozprával, plakal, aj som chcel robiť. Ale nič z toho si nepamätám. Ten odchod Andrejky ma dal veľmi dole,“ pokračoval Weiter.

Z ďalších slov speváka doslova mrazí. Zdôveril sa, že keď bol v kóme, mal pocit, akoby žil s nebohou manželkou. „Keď som bol v tej kóme, tak ja som žil reálny život s Andrejkou ďalej. Veľa ľudí sa ma pýtalo, že čo som videl. Či nejaké svetlo na konci tunela. Ale nie. Pripravovali sme sa s Andrejkou na koncert, obliekali sme sa, išli sme na cesty. Ale bolo to niečo, čo sme ešte nezažili. Niečo úplne nové. Nechápem,“ spomínal spevák na ťažké časy s tým, že krátko na to, ako sa zobudil z prvej kómy, upadol do druhej.

Dostať sa z najhoršieho mu pomáhala najmä rodina, jeho dcéra a spevácka kolegyňa Petra. Tú mu dohodil manažér Noro Mészároš, keďže ako spevák prezradil, obaja sú workoholici.

