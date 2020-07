Meky mal dvoch starších bratov. Tonyho, ktorý žije v Bratislave a so slávnym spevákom je pravidelne v kontakte, a tiež Jasona. Ten však v roku 1969 spáchal samovraždu. Aj keď spevák o tom nerád rozpráva, k tragédii sa opäť vrátil.

Na snímke je Miroslav Žbirka na premiére nového dokumentárneho filmu MEKY v Starej Tržnici. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Nie som schopný povedať, prečo to presne urobil, v tých časoch s ním komunikovali skôr moji rodičia. Ale keď nad tým premýšľam, je možné, že to súviselo so sovietskom okupáciou. Odohralo sa to 5 mesiacov po septembrovej invázii. On bol hudobník a intelektuál, patril k takej tej idealistickej generácii, ktorá žila tým, čo sa v 60. rokoch stalo a chcela zmeniť svet k lepšiemu. A tak ho to, čo sa u nás dialo, veľmi zasiahlo. On mal zrejme ešte aj nejaké osobné problémy, ale politická situácia sa na tom mohla tiež podpísať. Jeho smrť hrozne otriasla mojimi rodičmi, mňa tiež vykoľajila. Z Jasonovej samovraždy sa u nás doma stala tabu téma. O tom sa u nás nehovorilo. A teraz sa už nemám koho opýtať,“prezradil Meky Žbirka v rozhovore pre Blesk magazín.

