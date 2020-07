Spevák zatiaľ pozná len priateľkinu mamu. S Luciiným otcom sa zatiaľ nestretol.

Česká hviezda Bohuš Matuš (46) nedávno šokoval verejnosť vzťahom s mladučkou Luciou (17). Zdroj: profimedia

„Jej mamička je v mojom veku a myslím, že ma má rada. Stretávame sa. Samozrejme to pre ňu bola šokujúca správa. S otcom som sa ešte nevidel, ale volali sme si. Nebudem klamať, bol trochu v šoku. Povedal, že mám prísť ako chlap a uvidíme, čo so mnou. Ale vraj sa nemám báť, nič mi neurobí. Teraz mi po Lucinke poslal guláš, je to skvelý kuchár. Sú to úžasní ľudia,“ prezradil Bohuš Matuš v českom Blesku, ktorý tvrdí, že o dieťa sa pokúšali už dlhšie.

