Korona si nevyberá. Nakazených neustále pribúda a čoraz viac pacientov je už aj medzi mladšími ročníkmi. Rodina Marcely Laiferovej si tiež prešla náročným obdobím.

Marcela Laiferová Zdroj: Emil Vasko

„Ja som zdravá, len všetky moje deti mali koronu. Obaja synovia aj s rodinami. Som jediná, kto ju nemal. Nosila som im jedlo pred dvere, no snažila som sa im vyhýbať. Bolo to náročné. Nemali ťažký priebeh, taký bežný, skôr chrípkový. Zvládli to v pohode, to som rada,” prezradila nám Laiferová, ktorá už je zaočkovaná a v najbližších dňoch čaká na druhú dávku.

Mohlo by vás zaujímať: