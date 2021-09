Modelky v rámci módnych dní predstavili horúce jesenné trendy. Čo sa bude nosiť, si ako vždy prišiel pozrieť aj predseda parlamentu Boris Kollár, ktorého najstaršia dcéra Saša sa dokonca prešla po móle. No všetky prítomné dámy zatienila speváčka Tina, ktorá si nechtiac vyrobila trapas ako hrom.

Súčasťou jesenných módnych dní boli prehliadky kožuchov, klobúkov, pyžám či večerných šiat. Tentoraz sa prvýkrát konali na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. A ako vždy sa bolo na čo pozerať. Prítomné dámy potešil fitnesák Martin Šmahel, ktorý sa po móle prešiel iba v trenkách. Boris Kollár sa zas nemohol vynadívať na svoju krásnu dcéru Sašu, ktorá predviedla model od Jany Pištejovej. Na akciu prišiel s matkou číslo 6-. Barborou Richterovou.

Bratislavské módne dni "Jeseň 2021" na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

Súčasťou programu bola aj módna prehliadka športových súprav od Jasminy Alagič a Jany Pištejovej. Keď modelky a tanečníčky predvádzali ich kolekciu, na móle sa objavila aj speváčka Tina, ktoré zaspievala svoju novú pesničku. Na sebe mala ich fialovú súpravu, ktorá jej síce pasovala, no mohla siahnuť po teplákoch, ktoré by boli o číslo väčšie. Vyhla by sa tak trapasu s ťavím prstom v rozkroku. Po prehliadke vyskočil na mólo aj Rytmus, ktorý vyzeral, akoby práve prišiel z boxerského ringu. Svojej manželke Jasmine doniesol nádherné ruže.