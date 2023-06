Svoje vedomosti tak ukážu v jednom tíme Iveta Malachovská, Karin Majtánová a Andrea Chabroňová a v druhom Ján Žgravčák, Marianna Ďurianová a Marcel Merčiak. V poradí 100. časť programu Traf to! bude mať predovšetkým charitatívny rozmer. Obidva tímy budú totiž súťažiť a bojovať za dobrú vec. Každý tím svoju výhru venuje detskej organizácii, ktorú si vybral. A ako sa pracovalo moderátorovi Jurajovi „Šokovi“ Tabačkovi s takýmito hviezdnymi tímami?

Juraj Šoko Tabaček Zdroj: https://www.instagram.com/p/CKmevUwDdBL/

„Bolo to výborné, tam človek nemusel mať obavy, lebo niekedy sa nám stane, že máme súťažiacich, ktorí nie sú úplné výreční, a tu to nebol problém. Veľmi dobre to fungovalo, no na druhej strane som cítil rešpekt, lebo som tam mal naozaj kapacity – moderátorov, ktorí to v tomto fachu vedia. Boli veľmi zlatí a myslím si, že vznikol veľmi príjemný diel. Bolo cítiť súťaživosť,“ povedal nám. Nedajte si ujsť kopu zábavy, dojemných príbehov a hlavne zaujímavých faktov už dnes o 18.10 hod. na Jednotke.