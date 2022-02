Jojkárska šou je vždy plná zaujímavých ľudí. No v ostatnom čase sa v nej stretáva naozaj podarená skupinka ľudí. A smeruje to k relácii s erotickým nádychom. Hlavným predmetom záujmu totiž začali byť zadky, prsia, bujné výstrihy a sexuálne narážky, ktoré do relácie o varení vôbec nepatria. O to horšie, že program sa vysiela v podvečerných hodinách.

Za zmienku určite stojí vylepšená fitneska Michaela, ktorá varila minulý týždeň. Okrem toho, že kamera si obľúbila jej zadok, ktorý často snímala, fitneska predvádzala aj mega prsia. Spolusúťažiaci Michal ju neustále komentoval a doslova hltal očami. Krčmárka Žaneta, ktorá súťaží tento týždeň tiež otŕča bujné vnady. Dokonca si v stredu zastrčila od hostiteľa Petra ružu medzi prsia. Tomu potom pravidelne zabiehali oči do jej výstrihu. A to, že sa šou mení na reláciu o prsiach, si všimli aj diváci. „Stará mladou chcela byť! Ako nič proti ženám nad 40, veď aj ja medzi ne patrím, ale toto je nad. Trápne a nevhodné správanie,“ reagovala diváčka Andrea. „Celá relácia bola len o jej ceckoch, panebože,“ pridali sa ďalší. „Vôbec neriešia varenie, ale len prsia,“ dodala diváčka Vierka.