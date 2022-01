Mala to byť najdobrodružnejšia šou tohto roka. Do Dominikánskej republiky odletelo hrať o rozprávkovú výhru 100-tisíc eur 24 súťažiacich, medzi ktorými sú aj známe tváre. Žiaľ, namiesto úspechu prišlo veľké sklamanie.

História sa opakuje. V roku 2016 Markíza odštartovala veľkolepú šou s názvom Ostrov. Dobrodružný formát moderoval na Filipínach herec Marián Mitaš, no už po troch častiach sa musela porúčať z hlavného vysielacieho času o 20.30. Ani v čase o 21.40 sa dlho neohriala a po podieloch aj okolo 12 – 13 % ju presunuli k 23. hodine. V ďalších týždňoch sa dočkala zosunu až k polnoci.

Šou Ostrov moderoval Marián Mitaš.

Napriek tomu sa Markíza rozhodla, že dobrodružnej šou dá opäť šancu, a spojila sa s českou Novou. V roku 2017 totiž Česi vysielali Robinsonov ostrov, ktorý zaznamenal obrovský úspech. Do Dominikánskej republiky odletelo spolu 24 súťažiacich, medzi ktorými sú aj známe tváre ako Xénia Gregušová, Gogo či zápasník Gábor Boráros. No už prvá časť šou nezaznamenala taký úspech, v aký mnohí dúfali. A nenapravilo sa to ani po ďalších epizódach.

Diváci v šou vôbec nevidia, čo súťažiaci jedia.

Prečo však Survivor u slovenského diváka nezafungoval, hoci v takej Amerike sa tento formát teší nevídanej sláve? Fanúšikovia týchto šou sa zhodli vo viacerých veciach. „Hodinu pozeráme na súťaž a na kmeňovej rade sa rozoberá vec, ktorú divák nemal šancu vidieť. Takže nevieme, o čo ide. Nevidíme, ako sa umývajú, ako sa rieši jedlo, ako medzi sebou celé dni fungujú. Jediné, čo sme sa dozvedeli, je, že pijú čaj. Kde sú súboje o ryžu, múku a pod? To im tam jazdí catering? Duel by mal byť s tým, kto sa objaví pod ‚pokličkou‘, a nie s nejakým chudákom chlapcom, čo ani nevie, ktorá bije,“ zhrnula to diváčka. „Tie dve hodiny by mi neprekážali, keby sa v nich dialo niečo zaujímavé. Ubehli tri časti, neorientujeme sa vôbec v čase, netušíme, koľko času im tam už ubehlo. Chýba mi počet dní, koľko už sú na ostrove, či sú nejaké aliancie, kto s kým, prečo atď. Zatiaľ vieme iba to, že všetci nemusia Ivu, Báru a Veroniku, ale nevieme prečo. Chýbajú mi hry o základné potraviny. Chýbajú mi zábery, čo tam jedia,“ pridala sa ďalšia diváčka. „To tam majú catering? Veď nikto z nich sa nesťažuje na nedostatok jedla. V tejto šou v zahraničí zabíjali žaby, aby mali čo jesť, a tu majú pohodičku,” zhodnotila Dominika. „Mňa štve aj to, že sú tam zbytočne dlhé rozhovory, ktoré pretáčam,“ alebo ,,Mňa zaujíma jediné. Stále majú čisté oblečenie, umyté vlasy, hmmm? Toto má byť Survivor?" reagujú diváci. Paradoxom je, že na českej Nove sa Survivor teší vynikajúcej sledovanosti.

Zmena vysielacieho času

Survivor si už v čase o 20:30 nepozriete. Z dvoch častí budú po novom 4 a vysielať sa budú v pondelok, utorok, stredu a piatok. Vždy okolo 21:50-22:00, jedine v stredu pôjde šou o 21:20. Na VOYO však ostáva publikovanie ako doteraz, t.j. v pondelok a štvrtok. Tam pôjdu celé časti v pôvodnej dĺžke.

