Tým človekom je prezident Slovenskej komory záchranárov František Majerský. „Dnes sme boli s manželkou po veľmi dlhom čase na rande. Boli sme povzbudiť Zuzku Šebovú a Ferka Joka naživo na Let´s Dance. Šou, kde som mal aj ja účinkovať, ale po všetkom pre a proti vyhralo nie. Dnes viem, že to tak malo byť. Je to nádherná šou a musím povedať, že po všetkom, čo som posledné týždne zažil a videl, to bolo výborné odreagovanie. Otázka, akú som dostal minulý týždeň: Je vhodné sa teraz baviť? Ja poviem za seba, všetci, ktorí sa snažíme pomáhať v bežnom živote a dolieha na nás psychická a fyzická námaha, potrebujeme odreagovanie a prísť na iné myšlienky. Kto chce, pozerá, a kto nechce, nech nepozerá, ale nehejtujme týchto ľudí za to, že si robia svoju prácu. Pre mňa a nás je víťazka len jedna a je to Zuzka Šebová. Dávať tieto ťažké tréningy, psychicky sa nastaviť pri dvoch detičkách je neuveriteľné,“ napísal k fotke s manželkou.

František Majerský Zdroj: OLIVER ONDRÁŠ

Okolo Františka Majerského bolo rušno v decembri minulého roka. Chcel kolegom vybojovať vyššie platy, napokon skončil na policajnej stanici. Šéfa komory záchranárov pred parlamentom zatkla polícia. Vraj porušil zákon, keď v núdzovom stave zvolal protest. Záchranári však tvrdili, že prišli každý za seba upozorniť na zlé pracovné podmienky a na to, že mnohí z nich radšej pôjdu slúžiť do zahraničia. Napokon krátko pred 19. hodinou vyšiel spolu s viceprezidentom. "Žiadny protest, žiadne zhromaždenie, len poďakovanie poslancom. Dodržiavali sme platné nariadenia, mali sme všetci rúška," konštatoval viceprezident komory záchranárov Michal Weinciller.