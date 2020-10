V aréne sa proti sebe postavili 29-ročný Matúš Jaroš a 44-ročný Vladislav Nikolajev. Košičan sa síce bil do pŕs, že chce ísť do duelu a domov, no počas ich súboja bolo všetkým jasné, že svoje vyhlásenia oľutoval a najradšej by sa vrátil na Farmu. Neskoro!

Matúš prehral v dueli. Vladko nad ním zvíťazil 3:0. Zdroj: tv markíza



Aj keď si všetci mysleli, že o 15 rokov starší Vladko nad ním nebude mať šancu a Košičan ho rozbije, všetci ostali v šoku. Vlado nad ním vyhral 3:0. Najšokujúcejšia bola tretia disciplína, preťahovanie lanom. Práve v tejto si Matúš najviac veril a bol si istý, že súpera do pár minút zdolá. Vlado však išiel ako gladiátor a Matúš po dlhom trápení rezignoval. Vladko tak s prehľadom zvíťazil 3:0. Farmári sa však zachovali skutočne odporne. Keď Vladko vyhral aj tretiu discipínu a bolo jasné, že sa vracia naspäť, nikto z nich sa neunúval prejaviť ani štipku radosti. Žiadny potlesk, ako to býva pri víťazovi zvykom. Všetci sa tvárili skormútene, že vypadol Matúš, ktorý im už dva týždne pílil nervy tým, že chce íst domov a do Vladka dookola hučal, aby si ho vybral do duelu. A odrazu všetci ronili krokodílie slzy. Zaslúžený víťaz Vlado, ktorý bol omnoho šikovnejší a vyhral právom, si toto od nich rozhodne nezaslúžil. Až potom, naveľa, keď Evelyn oficiálne vyhlásila, že víťazom je Vladko, sa ozval vlažný potlesk.

,,Cítil som, že ma už nechcú. Preto som to vzdal. Vlado chcel dať iného človeka do duelu, ale ja som mu stále opakoval, že nech dá mňa. A keď som sa lúčil s Katkou, všetko je zas iné. Už som z toho v prdeli. Ja som si sám na vine. Do ri*i!“ ľutoval Matúš po dueli.

Matúš prehral v dueli. Xénia, napriek tomu, že jej neustále vulgárne nadával, sa s ním lúčila so slzami. Zdroj: tv markíza



Pár hodín po jeho vypadnutí už na žiaľ farmári prekvapivo zabudli a roztočili veľkú párty. Jediný víťaz Vladko sa k skupine nepridal. ,,Ja idem spať a porozmýšľam nad Matúšom. Je mi to ľúto, je super chalan, ale má problémy s alkoholom. Alkohol ho morálne zabíja a títo ľudia ho k tomu ešte aj nútia, aby sa napil a robil zo seba klauna,“ povedal Vlado.