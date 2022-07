Miniséria sledovala príbeh rodiny, ktorej sociálka odobrala osemmesačnú dcéru, pretože dostala nepovolené meno, rodičia ju po narodení nikde nenahlásili a nebola ani očkovaná. Narodila sa doma, nemala rodný list, nechodila do školy. Dievča menom Jitřní záře žilo mimo systému. V reálnom živote mala však iné meno.

Malé dievčatko nemalo očkovanie a dostalo zvláštne meno. Aj preto ju sociálka rodine odobrala. Zdroj: voyo

Eliška Gaia Fuxová sa pôvodne mala volať „Půlnoční bouře”. Výberom jej mena sa začali zdĺhavé ťahanice jej rodičov s úradmi. Rodina sa totiž rozhodla, že chce žiť stranou od modernej spoločnosti a jej vymožeností a malá Eliška Gaia (čo bolo nakoniec meno, na ktorom sa s úradmi v rámci akéhosi kompromisu rodičia dohodli) odvtedy vyrastala skoro výhradne doma. Podľa jej slov v rozhovore, ktorý pred troma rokmi poskytla českému Deníku, chodila do bežnej školy iba do polovice druhej triedy. Odvtedy sa v podstate so svojimi rovesníkmi nevídala a začala si uvedomovať, že jej chýbajú nielen sociálne kontakty. „Začala som si uvedomovať, že to takto nejde ďalej, že chcem robiť prácu, ktorá ma bude napĺňať, ktorá ma bude baviť. A že preto potrebujem školu. Chcela som mať spolužiakov, rovesníkov, prežívať to, čo dievčatá v mojom veku," povedala v rozhovore pre český Deník v roku 2019. To sa jej nakoniec podarilo a zdá sa, že v súčasnosti vedie vcelku bežný život.

V súčasnosti 21-ročná mladá žena sa rozhodne moderným vymoženostiam nevyhýba. Pohybuje sa na sociálnych sieťach, kde sa chváli nielen priateľom, ale aj roztomilou dcérkou. V tomto prípade padlo jablko poriadne ďaleko od stromu. Na svoju rodinu však nikdy nezanevrela. „Ten štýl neodsudzujem, rešpektujem, že sa niekomu páči, ale sama týmto smerom ísť nechcem. Možno si o dvadsať rokov poviem, že chcem žiť niekde v domčeku v lese, ale teraz by som bola spokojná, keby som mala napríklad byt v paneláku v Sušici," povedala pre Deník.

