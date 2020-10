V aréne sa stretli dvojice Mário s Beátou a Rebeka s Heňom. Z víťazstva sa napokon radovalo duo, ktoré sa po vypadnutí Nikol náramne zblížilo. Úsmevy na tvárach im však o pár minút zmrzli. Keďže štyria duelanti opakovanie porušovali pravidlá a opúšťali duelantské chatky, hospodár Martin sa nahneval. Z víťaznej dvojice si tak ostatní museli vybrať iba jedného, kto sa do hry vráti. Rebeka získala jeden hlas a potom prišla ďalšia studená sprcha. ,,Farmári rozhodli - zober si veci a odíď. Teraz, bez rozlúčky,“ povedala jej ráznym tónom Evelyn. Rebeka tak v bitke o 75-tisíc eur skončila za dosť ponižujúcich okolností. ,,Mala som zmiešané pocity už deň predtým. Nebola som si istá, či sa vrátim. Mala som silný pocit, že pôjdem domov. Dokonca som do duelantskej chatky vyryla dátum, aby som tam zanechala posledný odkaz. Keď sme duel vyhrali, veľmi som sa tešila a dosť ma zamrzelo, že pre porušovanie pravidiel to dopadlo tak, ako to dopadlo,“ povedala nám.

Rebeka nedostala ani možnosť rozlúčiť sa. Zdroj: TV Markíza

Či sa už stretla s Nikol a ako to celé zobrala, si prečítate v sobotnom vydaní Plus JEDEN DEŇ.