Bývalá misska Ráchel Karnížová a markizácký moderátor Tomy Kotty (31) tvorili pár už nejaký ten piatok. Na sociálnej sieti zverejňovali zamilované fotky a pôsobili ako zaľúbené holubičky. Všetko je však inak! Cez víkend ryšavka zverejnila na Instagrame znepokojujúcu fotografiu a odkázala: „Toto je len začiatok. Teraz už nebudem ticho, stačilo,“ napísala k snímke, na ktorej vidno rozbitú stenu... Od Tomyho päste.

Rachel po tom, ako ju priateľ zbil Zdroj: instagram.com/ @rachellkka

Desivo vyzerajúcu situáciu vysvetlila v utorok. Zverejnila krvavé fotky a drsné obvinenia na adresu svojho, dnes už, expartnera. Podľa jej slov ju mal jej psychicky, ale aj fyzicky napádať. Vyvrcholilo to v noci z piatka na sobotu, keď jej rozmlátil byt. Ráchel zverejnila niekoľko fotiek, na ktorých je od krvi, má monokel či modriny po tele. Tomy všetko priznal. „Nebudem sa k tomu siahodlho vyjadrovať. Áno, žiaľ je to pravda a veľmi, ani neviete, ako ma to po ľudskej a mužskej stránke mrzí. Toto, čo som spravil, je niečo, čo sa nedá ospravedlniť a nemá sa toto stávať, nikdy, žiadnych okolností,“ vyjadril svoju ľútosť pre portál topky.sk s tým, že sa svoj problém rozhodol riešiť. „Aj preto som sa rozhodol dnešným dňom nastúpiť na liečbu a tak, ako som Ráchel veľmi miloval a stále milujem, mi to doteraz moja hlava neberie, čo sa stalo, chcem nielen jej, ale aj sebe dokázať, že sa viem zmeniť a byť lepším človekom a mužom...“ dodal.

Tomy Kotty a Matúš Kolárovský. Zdroj: Instagram tomykotty

Netrvalo dlho a na sociálnej sieti sa začali kopiť svedectvá, že nielen on je poriadny násilník. ,,Vrana k vrane sadá," napísala k fotke Tomyho a Matúša Kolárovského Nikola Baranová, ktorá s Matúšom ešte nedávno tvorila pár. Viac vysvetlil jej kamarát Adam Berger, známy pod prezývkou Bergino. ,,Dvaja násilnícky na oko chrumkaví bastardi," napísal k spoločnej fotke Kolárovského a Kotyho. ,,Nikiček čau. Asi si videla, čo sa stalo Ráchelke. Tak len, že by možno nebolo od veci povedať, čo robil tebe Matúš. Nech ľudia vidia a vedia, akí sú to anjelikovia aj doma, nielen na Instagrame a sociálnych sieťach hm? Veľmi rád ľuďom otvorím oči a poviem, prečo by som mu rád rozbil hubu v ringu. Môžem mať tú česť prosím?" napísal Nikole a túto ich konverzáciu následne Adam aj zverejnil. ,,No asi po pol roku, keď robí zo seba obeť on a nedrží ústa... čo jediné by mal robiť, tak jo," odpísala mu Kolárovského ex Baranová. My sme sa s Adamom spojili a on nám povedal viac. Adam Berger alias Bergino je boxer a tréner boxu, no v posledných rokoch sa do povedomia Slovákov dostal najmä vďaka zábavným videám.

,,Určite nebudem hovoriť všetko, čo viem, nakoľko neviem, v akom štádiu je teraz Nika, nechcem na ňu vyvinúť nejaký psychický nátlak. Začalo to tak, že som dával na storku ponuku, že hľadáme spolubývajúceho a jej mamina sa ozvala, že jej dcéra niečo hľadá a potrebuje utiecť od priateľa, a potom z toho vzišlo, že je to Matúš. Ja sa s ním poznám, boli sme za dobre, ale potom som začal zisťovať, že čo všetko sa dialo (keď sa Nika nasťahovala) a čo všetko robil. Neviem, či to bolo zo srandy, ale potom ma vyzval na zápas, ja som to potvrdil a potom sa zľahla zem. Lenže ja som už dávno vedel, čo robil Nike a bral som to osobne, ale neriešil som to dopodrobna, lebo Nika to nechcela riešiť. Ja som to chcel už dávnejšie vytiahnuť, ale teraz, keď Tomáš zbil Ráchel, tak som si povedal , že je mi to jedno, už to poviem," povedal nám Adam.

Adam Berger Zdroj: Instagram berginoooooo

,,Samozrejme ešte predtým som sa opýtal Niky, či s tým súhlasí. Ona si nič nevymýšľa, dokonca ešte aj teraz som s jej maminou v kontakte a písala mi, že by mala mať nejaké fotky, ako rozbil byt. Robil blbosti, robil jej zle psychicky, fyzicky, neviem, na akej úrovni jej robil zle fyzicky, ale po psychickej stránke určite. Rád by som tiež podotkol, že sú aj ďalšie baby, ktoré vedia dosvedčiť to, čo Matúš robil, lebo Nika nie je jediná. Tých báb je myslím si, že celkom hojný počet a dokonca Nika je v kontakte s jeho bývalou. Ona ju kontaktovala už počas vzťahu s Matúšom a všetko povedala, takže to bolo úplne jak cez kopirák. Je tých báb viac, len asi sa hanbia. Ja strašne nemám rád týchto ľudí, čo vedia ublížiť žene, na Instagrame sú to veľkí anjelikovia a majú veľké publikum, všade ich tlačia, všade ich chcú a prečo, prečo my máme si zatvárať oči predtým, ako to naozaj v skutočnosti je? Jedna nemenovaná, s ktorou sa riešil môj kamarát povedala o Tomym to isté, čiže to nie je zase len to, že sa to dialo Ráchel, toto sa dialo ešte minimálne jednej pred ňou, bol som pri tom, ako to o Tomym rozprával," dodal. Netrvalo dlho a do redakcie sa nám ozval Matúšov manažér so slovami, že Kolárovský to nemieni nechať len tak a na svoju ex Nikolu ide podávať trestné oznámenie za ohováranie a poškodzovanie dobrého mena.

Matúš a Nikola v čase, keď tvorili pár. Zdroj: Instagram

